Los Realejos aprueba el PGO con la inclusión de siete nuevos parques urbanos

El Ayuntamiento de Los Realejos ha aprobado el Plan General de Ordenación Urbanística con la inclusión de siete nuevos parques urbanos, una de las líneas más destacadas del planeamiento. La herramienta que ayudará a estructurar el municipio fue refrendado en un pleno extraordinario celebrado este miércoles 1 de octubre con la mayoría del Partido Popular (PP), la abstención del PSOE y los votos a favor de los miembros de Coalición Canaria (CC).

El documento urbanístico se ha aprobado tras 14 años de trabajo y casi 2.400 alegaciones presentadas por parte de la ciudadanía realejera. El desarrollo de este plan ha contado con el paso de dos alcaldes y cinco concejales de Urbanismo diferentes desde que se iniciara su trámite en 2011. El 70% de las alegaciones fueron aceptadas de manera total o parcial, mientras que el restante 30% no se aceptaron por ser meramente informativas o no ser relativas al PGO.

Adolfo González, alcalde de Los Realejos, ha definido este plan "como un hecho histórico. Es un documento sostenible, pensando en el cambio climático". Ha destacado las dificultades que se presentan para poder sacar adelante una herramienta como esta: "Existe una falta de recursos importante en los ayuntamientos, es un procedimiento administrativamente muy complejo y hay cambios normativos y legislativos de manera constante que te hacen retroceder".