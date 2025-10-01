La Patronal de Coches de Alquiler teme una prohibición total del transporte en el Teide

La Asociación Profesional de Empresarios de Coches de Alquiler de Canarias (APECA) ha advertido este miércoles de que una prohibición generalizada del acceso al Parque Nacional del Teide supondría en la práctica acabar con el transporte en este entorno.

APECA ha difundido un comunicado en el que expresa su preocupación por las medidas anunciadas por el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife para restringir el acceso al Parque Nacional del Teide, y el consiguiente riesgo que a su juicio suponen para más de un millar de empleos directos y un aumento de la inseguridad jurídica que ya soportan las empresas del sector.

Así, APECA defiende el alquiler con conductor, que el borrador de la Ley de Movilidad Sostenible reconoce expresamente como movilidad compartida.

"Estamos hablando de un modelo de alta ocupación acompañado por profesionales que garantiza visitas más seguras y respetuosas con el entorno. Debería potenciarse como parte de la solución, no eliminarse", señala la asociación.

En cuanto al alquiler sin conductor, la patronal admite que requiere una regulación más estricta para limitar la presión sobre el parque con cupos de acceso, aparcamientos disuasorios, lanzaderas o reservas previas, pero insiste en que "pasar de 100 a cero no es gestionar, es renunciar a buscar un equilibrio entre sostenibilidad y desarrollo económico".

Por ello apunta que las declaraciones del consejero de Transición Ecológica, Mariano Hernández Zapata, afirmando que "quien quiera visitar el Teide en horas centrales deberá hacerlo única y exclusivamente a través de guaguas lanzadera", han "encendido las alarmas" en el sector.

"No se puede eliminar de un plumazo a un servicio regulado y sostenible como el alquiler con conductor sin antes haber puesto en marcha sistemas de control, cupos y reservas", responde APECA.

En la misma línea, y respecto a la afirmación del consejero del Cabildo de Tenerife José Miguel Ruano de establecer franjas horarias donde toda la movilidad se desarrollará sobre guaguas, y otras franjas en que no será así, APECA indica que esas franjas deben definirse con criterios objetivos y consensuados, y no imponerse unilateralmente.

"Las decisiones no pueden tomarse a puerta cerrada y sin contar con quienes trabajamos a diario en la movilidad turística de la isla", advierte.

Esta asociación recuerda que lleva años proponiendo medidas de gestión avanzadas, como sistemas tecnológicos de control de matrículas y ocupación, acceso condicionado a vehículos de bajas emisiones y sanciones más contundentes al mal uso de los espacios.

Sin embargo, lamenta que hasta ahora no se le haya permitido participar en la elaboración de los planes.

"Hemos asistido a reuniones del Cabildo, pero han sido meramente expositivas, no mesas de trabajo reales. Nos estamos enterando de las medidas por la prensa o por conversaciones informales, y a día de hoy seguimos sin disponer de un borrador oficial que podamos analizar", subraya.

APECA señala que ha trasladado sus preocupaciones a CEOE Tenerife con el objetivo de reforzar una postura compartida ante las instituciones.

"Queremos lo mismo que la administración: preservar el Teide y garantizar su futuro, pero se puede y se debe hacer sin destruir empleo ni competitividad turística. Existen modelos intermedios en todo el mundo que demuestran que sostenibilidad y desarrollo pueden ir de la mano", concluye la asociación.