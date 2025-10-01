Un entrenador envió decenas de audios porno a una jugadora menor en Tenerife

Un entrenador de baloncesto en Santa Cruz de Tenerife envió decenas y decenas de mensajes y audios con un alto contenido sexual, entre mediados de 2021 y marzo de 2022, a una de las jugadoras menores de edad a la que entrenaba. No solo le proponía encuentros sexuales, también le dio instrucciones de cómo quedar a solas para llevar a cabo sus planes y evitar que los padres de la joven, se enteraran de que mantenían una relación secreta. Él tenía 27 años y ella 14. Para la Fiscalía y la acusación particular, no solo está clara la gran diferencia de edad entre ambos, también consideran relevante como agravante penal el papel de superioridad y de confianza que ejercía el ahora acusado sobre la menor.

La representante del Ministerio Fiscal anunció que modificará su petición de condena a los seis años de prisión en lugar de los cuatro que reclamaba en su escrito de conclusiones previas. De esta manera, la fiscal asume las pretenciones de la acusación particular, que ya pedía esta pena en la fase de instrucción. Por su parte, el abogado de la defensa negó que los hechos se hubieran producido tal y como sostienen las acusaciones e intentó rebatir la agravante de superioridad, ya que su cliente no era el primer entrenador, sino el segundo dentro del cuadro técnico del equipo. En este sentido aludió a un desbordamiento por vulneración de los derechos fundamentales, ya que según su interpretación la Fiscalía introdujo elementos nuevos en la causa tras el auto de procesamiento, y reclamó la libre absolución del investigado.

En el juicio que se celebra en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, declaró la víctima, que ahora tiene 17 años, y sus padres. La menor corroboró casi todos los extremos que constan en la denuncia que interpusieron sus padres, aunque a algunas preguntas de las partes contestó que no recordaba. Admitió que en aquella época sentía atracción física por su entrenador: "Me gustaba", confesó.

El 21 de marzo de 2022, la madre de la menor contactó con el entrenador para decirle que se iba a retrasar de la hora prevista para recoger a su hija a la salida del entrenamiento. Le explicó que coincidía esa hora con el final del entrenamiento de su otro hijo menor, al que iba a recoger primero en otro barrio de Santa Cruz. La mujer no le indicó una hora aproximada de llegada, pero calculó que podría tardar entre 10 y 15 minutos.

Declaró que al llegar, las canchas de baloncesto del polideportivo estaban vacías, no había jugadoras ni otros padres para recogerlas. "Estaba todo a oscuras hasta que entré y me di cuenta de que uno de los vestuarios tenía luz. Me asusté y llamé de nuevo al entrenador para preguntar por la niña y, entonces salió del vestuario, bastante nervioso y diciéndome que mi hija se había hecho daño en el codo. Justo detrás salió ella, con la cara roja, muy nerviosa, y le dije que me enseñara el codo: no tenía rastro de lesiones". La madre declaró que la rojez de la cara de su hija le hizo sospechar, estaba claro que "se había besado con el entrenador", afirmó. Se marcharon de allí y le pidió el móvil a su hija. De forma espontánea, la niña le confesó que "no ha pasado nada de lo que pone ahí", aunque reconoció que se habían besado.

Cuando llegaron a casa, la mujer le explicó lo sucedido a su marido y padre de la menor. Y ambos se pasaron horas, hasta la madrugada, leyendo y escuchando los mensajes del entrenador a su hija. Al día siguiente denunciaron los hechos en comisaría.

El padre de la jugadora corroboró ante el tribunal que los mensajes que le enviaba a su hija eran de "tipo soez, pornográficos; no había ninguno que mostrara cariño o la hiciera sentir bien. Todos estaban encaminados a practicar relaciones sexuales [aunque el progenitor se expresó de forma más directa y contundente].

El juicio se suspendió, hasta el próximo 15 de octubre, debido a que la sala no pudo establecer una conexión de calidad con un policía, que estaba en la Península, y que fue quien elaboró el informe pericial del volcado de las conversaciones de los teléfonos. A pesar de ello, se pudieron escuchar los audios y la abogada de la acusación hizo una relación de los mensajes que interesaba que constaran en la vista oral, discriminando aquellos que no tenían relación con la denuncia.

Las conversaciones tenían un elevado tono sexual y mostraban las intenciones del acusado por mantener relaciones sexuales completas con la chica.