Piden 10 años de cárcel por abusar de su hijastra en Tenerife

Un hombre afronta en Santa Cruz de Tenerife una pena de diez años de prisión como presunto autor de un delito de agresión sexual continuada sobre su hijastra cuando esta tenía siete años de edad. Además de la pena de prisión, el abogado de la acusación particular, que ejerce Antonio Padilla, reclama que se le impongan otros cinco años de libertad vigilada, la prohibición de acercarse a la víctima a una distancia inferior a un kilómetro durante doce años. De igual manera, reclama que se le imponga una indemnización de 60.000 euros por las secuelas de estrés postraumático.

El representante del Ministerio Público mantuvo su petición de sobreseimiento y archivo de la causa al inicio de la celebración de la vista oral en un juicio que él mismo instó a que se celebrara a puerta cerrada, petición que fue apoyada por el letrado de la acusación particular y el abogado de la defensa, quien solicitó la libre absolución para su cliente.

Sin embargo, tras exponerse las pruebas en la vista oral, el fiscal reconsideró el archivo de la causa y solicitó que se le impusiera al acusado una pena de cinco años de prisión por el delito de agresión sexual, según señalaron fuentes jurídicas.

La víctima tenía seis años cuando sufrió las agresiones sexuales pero no lo denunció hasta ser mayor de edad

En la vista oral declaró la víctima para relatar los episodios traumáticos que padeció de manos de su padrastro cuando ella tenía apenas seis años, aunque no llegó a denunciarle hasta que alcanzó la mayoría de edad, en 2021. El acusado mantuvo la misma versión que había dado hasta la fecha: negó haber abusado de su hijastra y explicó que la denuncia no tenía más razón que una venganza de ella por "haberla echado de casa hacía tres meses y el día anterior a su hermano".

La víctima declaró que sufrió las agresiones sexuales cuando se quedaba a solas con su padrastro. Unos abusos que le han causado graves secuelas psicológicas.

La madre de la víctima reconoció que su hija le había contado cuando era pequeña los abusos que había sufrido y que en ese entonces abandonaron la vivienda. No obstante, tiempo después regresaron a la vivienda retomando la convivencia y, en principio, los abusos no se habrían repetido. Sin embargo, la pequeña quedó marcada a nivel psicológico y tuvo que acudir a terapia con una especialista que, sin embargo, cuando se le tomó declaración dijo no recordar que le hubiera mencionado que había sido víctima de abusos, pero sí le había hablado de problemas con la madre y el colegio. Un informe psicológico forense apreció síntomas de ansiedad relevantes, pero no fue concluyente para determinar si esa sintomatología obedecía a las agresiones sexuales denunciadas.