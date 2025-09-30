Ni a Madrid ni a Barcelona: la Coca Cola en España llegó primero a esta isla canaria

La Coca-Cola la inventó en 1886 el farmacéutico John S. Pemberton en Atlanta, una fórmula nacida “como tónico” acabó convertida en una de las marcas globales más reconocibles del siglo XX.

El salto a Europa fue relativamente temprano para la época. En 1919 se abrieron las primeras plantas embotelladoras europeas en París y Burdeos.

En España, los primeros embotellados “modernos” oficiales se asocian a Barcelona en 1953, pero antes hubo experiencias a finales de los años veinte que llevaron a Canarias a ser el primer lugar del país donde se embotelló Coca-Cola, mas concretamente en una fábrica del centro de Santa Cruz de Tenerife en 1927.

The Perfection

Las primeras Coca Colas que llegaron al Archipiélago vinieron de la mano de los que regresaban de Cuba a comienzos del siglo XX, importándolo directamente desde Estados Unidos.

Entre 1926 y 1927, Hans y Guillermo Olsen obtienen la concesión y cominezan a embotellar a finales del 27 en su fábrica The Perfection (calle Jesús Nazareno), alcanzando una producción de 400 botellas a la hora poco después.

The perfection / Cedres.info

Menos de una década después llegaría la Guerra Civil y la posterior autarquía. Ya en los años 50, la familia Daurella instala la fábrica de Tres de Mayo, que empieza a producir el producto de manera "oficial".

En paralelo, Barcelona y Bilbao empiezan a dejar rastro hemerográfico en 1928-1929. La tradición local barcelonesa cita a Francisco Duffo (Espumosos El Rayo) como concesionario a finales de los veinte, mientras que en País Vasco La Vizcaína S.A. aparece como concesionaria en 1929.

En 2012 Carlos Chaguaceda, entonces presidente del Instituto Coca-Cola de la Felicidad y director de Comunicación de Coca-Cola España, afirmó en una entrevista con Diario de Avisos que “Canarias fue el primer lugar de España donde se vendió Coca-Cola, en 1927”, confirmando esta cronología.

El “oficial” regreso de Coca-Cola a España: Barcelona, 19

No obstante, para la historia corporativa de Coca-Cola en España, el hito es claro: 31 de marzo de 1953, primera botella elaborada en España en Cobega (Barcelona). Ese es el punto de partida oficial de la etapa moderna en el país.

En Canarias, la propia compañía sitúa el arranque moderno en febrero de 1955, con continuidad industrial hasta la planta actual de Tacoronte (inaugurada en 1997).

Así fue cómo las rutas indianas y el comercio atlántico adelantaron en Canarias un producto que después sería uno de los grandes éxitos de marketing y ventas de la historia.