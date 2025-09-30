Gran dispositivo para garantizar la seguridad de la peregrinación de la Virgen de Candelaria

La peregrinación de la Virgen de Candelaria hasta Santa Cruz contará con un gran dispositivo que garantizará la seguridad de las decenas de miles de asistentes. 'La morenita' partirá de su basílica el próximo sábado 11 de octubre para llegar a la capital de Tenerife. Pasará por varios puntos de Candelaria, El Rosario y La Laguna para finalizar en la parroquia de La Concepción de Santa Cruz. El viernes 24 de octubre volverá a Candelaria llegando el sábado 25.

En torno a 1.300 efectivos de seguridad participan en el recorrido y traslado de la patrona de Canarias hasta Santa Cruz. De igual manera, ocurrirá a la vuelta. El dispositivo se articula alrededor de la cápsula de traslado que acompaña a la imagen en todo momento. Está formada por agentes de la Guardia Civil, Policía Local, Policía Canaria, Protección Civil y personal de apoyo logístico y sanitario.

El plan de seguridad de la peregrinación, que se celebra cada siete años, se ha presentado en la sala del CECOPIN del Cabildo de Tenerife este martes 30 de septiembre. En esta misma instancia estará ubicado el Puesto de Mando Avanzado (PMA) que coordinará el dispositivo de seguridad.