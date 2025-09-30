Los gomeros plantean retomar el proyecto del puerto de Fonsalía

El senador por La Gomera, Fabián Chinea, plantea a los gobiernos de España y de Canarias «retomar el debate sobre la conveniencia de la ejecución del proyecto del puerto de Fonsalía» como alternativa para el transporte de pasajeros y mercancías con las islas verdes. A juicio de Alternativa Socialista Gomera (ASG), formación política a la que pertenece, es una posible alternativa que «sigue siendo merecedora de análisis en busca de un consenso» que, subrayó el senador, «haga compatible la sostenibilidad ambiental con un incremento de una conectividad marítima que, sin duda, es reclamada por la sociedad de La Gomera, La Palma y El Hierro».

A la pregunta del senador gomero sobre la posibilidad de construir un nuevo puerto en el sur de Tenerife, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, señaló al Gobierno de Canarias y a «la oposición de estamentos municipales» como la causa de que desde el Ejecutivo regional «no se haya trasladado ninguna propuesta que cuente con un apoyo político suficiente como para superar la fase de consultas a las administraciones de una potencial evaluación ambiental». Cabe recordar que la construcción del puerto de Fonsalía fue desechada por el Parlamento de Canarias.

La vía soterrada

Fabián Chinea también ha pedido a los gobiernos de España y Canarias «un impulso definitivo a las obras de acceso viario al puerto de Los Cristianos». Además de considerarla «fundamental para mejorar la conexión por carretera con la instalación estratégica para la conectividad entre Tenerife y La Gomera, La Palma y El Hierro», el senador subrayó que la obra «está incluida en el Convenio de Carreteras suscrito en 2018 entre los ejecutivos estatal y autonómico». En este punto, consideró que «es el momento de abordarla y terminar con las dificultades de acceso existentes en la actualidad».

Chinea incidió en que la mejora de las instalaciones portuarias en Los Cristianos y de sus accesos «interesa mucho a los ciudadanos de las islas verdes», con implicación directa de cabildos como el de La Gomera, «muy implicados en mejorar la conectividad marítima y aérea para las islas que sufren la doble y triple insularidad».

Retención en la vía de acceso al muelle. / Carsten W. Lauritsen / v

Decisiones de calado

El refuerzo del dique, con una inversión de 5,3 millones, así como la reorganización de la zona de servicio terrestre y la futura construcción de un nuevo acceso viario soterrado al recinto portuario, en el marco del Convenio de Carreteras vigente y suscrito por los ejecutivos central y canario, «son insuficientes si no se aborda de manera integral la congestión estructural que sufre esta infraestructura». El senador defendió que «no podemos resignarnos a medidas parciales: hacen falta decisiones de calado». Asimismo, resaltó la «buena disposición y compromisos» de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife para mejorar la situación del puerto de Los Cristianos.