El Gobierno de Canarias propone que solo se pueda visitar el Teide en guagua entre las 9:00 y las 13:30 horas. Lo ha señalado este martes 30 de septiembre el consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata.

Zapata ha realizado unas declaraciones, recogidas por la agencia Efe, en las que señala que en esa franja de cuatro horas y media solo se podrá recorrer el Parque Nacional en las guaguas lanzadera que se habilitarán específicamente para este servicio. También aclaró que se construirán aparcamientos en la periferia del espacio protegido para que los visitantes dejen sus vehículos.

Las guaguas lanzadera y los aparcamientos disuasorios ya están recogidos en el nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Teide, que sustituirá al que está en vigor desde hace 23 años, que acordaron el Gobierno canario y el Cabildo de Tenerife, y que ha recibido este lunes 29 de septiembre el aval del órgano consultivo del parque nacional, el Patronato.

Este documento también habla de franjas horarias de máxima densidad de visitantes en las que se priorizará el transporte colectivo pero no detalla cuáles. De hecho, el PRUG delega en el Cabildo de Tenerife, la administración que gestiona este monumento natural declarado Patrimonio de la Humanidad, la confección de un programa específico de movilidad sostenible que establezca esta franja horaria y, en general, las normas concretas del acceso y tránsito por los 189 kilómetros cuadrados del paraje.

Pendiente del programa de movilidad

En espera de que el Gobierno insular desarrolle ese programa de movilidad, el consejero de Transición Ecológica ha precisado este martes que se podrá cruzar el parque por la carretera en vehículo privado o de alquiler aunque no se podrá aparcar, y fuera de las horas punta se hará vía reserva con las plazas que queden disponibles, otras medidas que el Cabildo tampoco ha fijado todavía en el programa de movilidad que está por redactar y aprobar.

"Yo creo que es algo razonable, actual y que nos permitirá tener control de afluencias y de flujos dentro del Parque Nacional del Teide", ha comentado Zapata en las declaraciones recogidas por la agencia Efe.

Zapata ve "positivo" que prosiga la tramitación del plan rector -a finales de octubre se debatirá en el Patronato de Parques Nacionales- y, aunque ha reconocido que a su departamento le hubiera gustado ir "más allá", ha priorizado que se apruebe "cuanto antes" dado que estaba "desactualizado".

La franja horaria, solo una propuesta

Fuentes del Cabildo han negado que se haya decidido esta franja horaria de 09:00 a 13:30 horas para que las visitas se hagan solo en guagua o que se haya determinado que los vehículos particulares puedan cruzar libremente el espacio pero no aparcar en estas cuatro horas y media de restricción. Es algo, reiteran, que se tendrá que adoptar cuando se redacte el mencionado programa de movilidad.

En una entrevista publicada este lunes por EL DÍA, el consejero de Presidencia y Planificación Territorial del Cabildo de Tenerife, José Miguel Ruano, aseguraba que los técnicos de esta administración ya están trabajando en la redacción del programa de movilidad sostenible del Teide pero no citó en ningún momento que ya se haya decidido la franja horaria en la que solo se podrá visitar el parque en guagua.

Vehículos en el Parque Nacional del Teide. / Arturo Jiménez / t

"Nosotros le pedimos al Gobierno de Canarias hacer ese plan de movilidad", aseguró Ruano, para detallar: "Consideramos que el contenido del PRUG era insuficiente. Por eso nos vamos a encargar nosotros de concretar las propuestas básicas que incluye el plan: dónde van a estar los aparcamientos disuasorios, desde dónde van a partir las guaguas lanzaderas, si va a haber o no más aparcamientos, las tarifas que se cobrarán por los servicios que no son básicos…".

Primero hay que aprobar el plan rector

La idea es tener ese programa de movilidad en marzo del próximo año. "Por los tiempos administrativos, era necesario aprobar primero un PRUG con unas medidas básicas, que se modificaron con nuestras aportaciones, y que recogiera que se debía desarrollar ese instrumento de movilidad, como así ha ocurrido", precisó Ruano.

No hay un marco concreto aprobado pero sí hay consenso en el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife en que hay que restringir los accesos al Teide y poner orden en un espacio donde actualmente reina el caos. Ambas administraciones consideran insostenible que el parque nacional reciba cada año, como ocurrió en 2024, más de cinco millones de visitantes y más de 1,4 millones de vehículos particulares.

Otro de los puntos que están por ver, aparte de la franja horaria, es si los coches particulares podrán cruzar el Teide libremente aunque no puedan aparcar, como ha planteado Zapata. El Cabildo está más por la labor de medidas drásticas que lo impidan, pues ya nadie usa las tres vías que recorren el espacio (TF-21, TF-24 y TF-38) para pasar de norte a sur, pues para eso está el Anillo Insular.

Declaraciones de Ruano

Volviendo a la entrevista a José Miguel Ruano, se le preguntó sobre la creencia del catedrático de botánica y miembro de honor del Patronato del Parque Nacional del Teide, Wolfredo Wildpret, de cerrar a los vehículos particulares las tres carreteras que cruzan el espacio, aparquen o no aparquen. ¿Se tendría que eliminar la declaración insular de la TF-21, TF-24 y TF-28?

El vicepresidente segundo del Cabildo y responsable de Planificación Territorial respondió: "El propio PRUG, a propuesta nuestra, introduce que podemos hacer controles en esas vías en función de la densidad de tráfico y criterios de conservación. Coincido totalmente con Wildpret".

"El cierre del Anillo Insular implicará que esas carreteras sean solo vías del parque", matizó Ruano, para concluir: "Eso nos dará todas las capacidades para controlar los accesos. Ya el propio PRUG recoge que la regulación de la movilidad tendrá en cuenta los tramos horarios con mayor densidad de tráfico. Más allá de la capacidad sancionadora que tenemos -en los últimos dos años se han triplicado estas sanciones por aparcar mal en los arcenes y hasta en la misma TF21-, incrementaremos los controles de acceso por razones ambientales y de seguridad".