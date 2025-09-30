El divertido chapuzón de un perro en la costa de Tenerife que enamora en las redes sociales: "Lo hace mejor que yo"
Un joven labrador sorprende a los usuarios al disfrutar del mar y la curiosa forma de salir del agua
El buen tiempo de casi todo el año, y especialmente de verano, hace que la costa de Tenerife sea un bullir de bañistas dispuestos a disfrutar de algunos rayos de sol y del agua fresca del mar. Familias, niños y niñas, mayores, grupos de jóvenes y turistas se plantan en calas, charcos o playas para darse un chapuzón.
Algunos deciden llevar a sus perros y de hecho cada vez son más playas que permiten el acceso a estas mascotas. La medida, que se reclama por parte de muchos de los humanos, no goza de la simpatía de otros usuarios a los que no les gusta compartir este espacio con los animales.
Sea como sea, lo cierto es que la mayor parte de los perros (por no decir todos), disfrutan también del mar y se les puede ver corretear en la orilla o nadar de lo más felices. Eso sí, pocos de ellos tan osados como el protagonista de esta historia.
El chapuzón
Un video compartido por la cuenta @diariotenerife muestra a un labrador de pelo negro disfrutando de una jornada de playa. En una zona rocosa de la costa, de la que no se ofrece más información, el animal llama la atención por su actitud ante el mar.
No solo es que se lance desde las rocas al agua como un saltador de trampolín, sino que como si fuera un niño en pleno juego, entra en un bucle de diversión: salta, sube a las rocas y vuelve a saltar.
Pero según se observa en el video publicado hace unos días, lo más llamativo y que ha terminado de enamorar los usuarios de Instagram es la forma de subir. El atrevido perro no trepa por las rocas, sino que utiliza la escalera de metal instalada para facilitar la salida a los bañistas como quien sale de una piscina.
Ternura y risas
El reel, compartido bajo el título "En Canarias todos disfrutamos", ha recibido numerosas reacciones. Más de 2.700 likes avalan la ternura que despierta la imagen en los internautas, cuestión que se refuerza con los comentarios a la publicación.
"Qué bonito", "Lo amo" y un sinfín de corazones o emojis con cara de enamorados son algunas de las reacciones al perrete saltador. Y también muchas risas, que se completan con una conclusión segura: "Lo hace mejor que yo", rezan varios de los comentarios.
"Ese perro es canario", señala uno de los seguidores del creador del contenido, dando a entender precisamente que los isleños aprenden rápido a disfrutar de sus aguas.
- La mochila que todos deben tener en Tenerife
- Un popular centro comercial de Tenerife se convierte en una auténtica jungla jurásica
- El mejor jamón, pero cortado a máquina: los bocadillos más míticos de Tenerife están aquí (y las colas más largas)
- Una nueva aerolínea deja de operar en Tenerife y cancela todos sus vuelos
- Niega a su exnovio e hijos entrar en casa tras decaer una denuncia por maltrato en Tenerife
- El Cabildo recibe luz verde para el tercer carril de la TF-5 entre Guamasa y el Aeropuerto Tenerife Norte
- El simulacro volcánico pone a Tenerife en semáforo rojo
- El Convenio de Carreteras sostiene la vía soterrada del puerto de Los Cristianos a la TF-1