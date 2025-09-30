El campin de Punta del Hidalgo reabre para el uso diario

El Ayuntamiento de La Laguna reabrirá el miércoles las instalaciones del campin de Punta del Hidalgo. Tras un periodo de inactividad debido a la necesidad de implementar un cambio en el modelo de gestión y acometer obras de mejora, el espacio recreativo recupera sus funciones para la pernoctación de autocaravanas y tiendas de campaña, pasando a tener un uso diario en lugar de únicamente fines de semana y festivos, como hasta ahora.

El concejal de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad, Ángel Chinea, explica que «seguimos trabajando en la mejora de las instalaciones y, en concreto, en el edifico principal, que presenta varias deficiencias, pero ya se han acometido todas las actuaciones necesarias que nos permiten abrir el recinto con garantías de seguridad y comodidad para los usuarios».

Ángel Chinea comenta que hasta ahora la gestión del campin se había efectuado íntegramente con medios municipales durante fines de semana y festivos. Sin embargo, debido al incremento en la demanda así como la necesidad de mejorar la experiencia de los usuarios y la oferta de servicios, y con objeto de equipararse con establecimientos similares del territorio nacional, abrirá todos los días.

Para ello, era necesario incrementar los recursos destinados a la gestión de este espacio, ampliando el horario de atención presencial al público (de 9:00 a 18:00 horas), estableciendo un control de acceso y dotando al servicio de los medios adecuados para una correcta gestión de reservas y cobro online. Desde ayer está disponible la página web (camping.lalaguna.es/) para tramitar las reservas .

«Este ha sido un proceso largo y dificultoso que nos ha impedido abrir el campin durante el verano, como era nuestra intención, ya que se trata de una infraestructura muy demandada y valorada», admite Chinea, quien también agradece la comprensión de los usuarios habituales. «Las mejoras en el servicio van a notarse de inmediato, tanto en la atención como en las propias instalaciones», apostilla.

El uso del campin seguirá rigiéndose por la actual ordenanza, con las mismas tarifas y el reglamento de uso. Una vez abiertas las instalaciones, el área de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad iniciará la redacción de una nueva ordenanza para actualizar la normativa.

La nueva gestión del campin de Punta del Hidalgo permitirá ordenar el uso y gestión del aparcamiento anexo a las instalaciones, con capacidad para 78 plazas, mediante máquinas de cobro y barreras automáticas y servicio de atención al usuario con los mismos medios adscritos al campin.

Durante el verano, el Ayuntamiento acometió obras de mejora de las instalaciones con la construcción de una nueva caseta para el personal, la revisión y adaptación de todo el sistema contraincendios o las acometidas de agua, luz y datos. Al tiempo, la concejalía trabaja en la rehabilitación del edificio principal, que también presenta deficiencias que han obligado a su cierre temporal hasta que se acometa la reforma integral del inmueble. También está previsto de cara a 2026 la adaptación de baños para personas con discapacidad y ostomizadas.

El campin de Punta del Hidalgo tiene una extensión de 24.000 metros cuadrados en dos zonas: la superior, de 15 parcelas para tiendas de acampada, y la inferior, con 63 parcelas para caravanas, autocaravanas y casetas, con una capacidad aproximada de 312 personas.