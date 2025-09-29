Ruano, consejero de Presidencia del Cabildo de Tenerife: «Cinco millones de visitantes al año en el Teide son inasumibles»

La firma de José Miguel Ruano, consejero de Presidencia y Planificación Territorial del Cabildo de Tenerife, aparece en el Plan de Gestión del Teide vigente, pues en 2002 sustituía esos días al consejero de Política Territorial del Gobierno canario como responsable de Educación. Ahora en el Cabildo trabaja en el nuevo plan. Estas son sus reflexiones.

¿Qué piensa cuando ve las imágenes de los numerosos vídeos en las redes sociales en las que se ve el caos que reina en el Parque Nacional del Teide?

Pienso lo mismo que muchos tinerfeños: tenemos que establecer una regulación sobre la movilidad en el Teide que atienda a los valores naturales excepcionales del parque. Por eso precisamente estamos trabajando en el nuevo Plan de Gestión y Uso. Hemos avanzado mucho.

Este Plan de Gestión y Uso (PRUG) realizado por el Gobierno de Canarias no desarrolla esa prioridad de regular la movilidad en el Teide, sino que encomienda al Cabildo la realización de un plan específico. ¿No cree que debía estar regulado en el documento principal y no en uno supletorio que todavía hay que redactar y aprobar?

El hecho de que se vaya a hacer un programa de movilidad es una propuesta nuestra, del Cabildo.

¿Por qué?

Porque consideramos que el contenido del PRUG era insuficiente. Por eso nos vamos a encargar nosotros de concretar las propuestas básicas que incluye el plan: dónde van a estar los aparcamientos disuasorios, desde dónde van a partir las guaguas lanzaderas, si va a haber o no más aparcamientos, las tarifas que se cobrarán por los servicios que no son básicos… Le comentaba a la parte negociadora del Gobierno, el director general de Biodiversidad, Miguel Ángel Morcuende, que nosotros ya habíamos comenzado a trabajar en ese instrumento de movilidad porque tenemos las competencias. La idea sería tenerlo en marzo de 2026. Por los tiempos administrativos, era necesario aprobar primero un PRUG con unas medidas básicas, que se modificaron con nuestras aportaciones, y que recogiera que se debía desarrollar ese instrumento de movilidad, como así ha ocurrido.

Wolfredo Wildpret, catedrático de botánica y miembro de honor del Patronato del Parque Nacional del Teide, es uno de los expertos que opinan que hay que adoptar medidas drásticas. Por ejemplo, cerrar a los vehículos particulares las tres carreteras que cruzan el espacio, porque ya no se usan para pasar de norte a sur al estar el Anillo Insular. ¿Qué opina? ¿Se tendría que eliminar la declaración insular de la TF-21, TF-24 y TF-28?

El propio PRUG, a propuesta nuestra, introduce que podemos hacer controles en esas vías en función de la densidad de tráfico y criterios de conservación. Coincido totalmente con Wildpret. El cierre del Anillo Insular implicará que esas carreteras sean solo vías del parque. Eso nos dará todas las capacidades para controlar los accesos. Ya el propio PRUG recoge que la regulación de la movilidad tendrá en cuenta los tramos horarios con mayor densidad de tráfico. Más allá de la capacidad sancionadora que tenemos -en los últimos dos años se han triplicado estas sanciones por aparcar mal en los arcenes y hasta en la misma TF21-, incrementaremos los controles de acceso por razones ambientales y de seguridad.

Fila de vehículos aparcados en el Parque Nacional del Teide. / Arturo Jiménez

El Cabildo ya ha iniciado todo el estudio para redactar ese programa de movilidad sostenible. ¿Su idea es cerrar los accesos al Teide al vehículo particular, lo que parece lógico a tenor de la masificación que sufre el espacio, al menos en las horas de mayor densidad de visitantes, para que el recorrido solo se haga en las guaguas lanzadera?

Defiendo esa propuesta. Incluso podríamos adoptar estas medidas relativamente rápido, una vez se apruebe definitivamente el PRUG, en unos meses. Ya está previsto destinar una serie de guaguas de las que vamos a adquirir para el recorrido por el parque nacional.

Entonces, en esas horas solo podrán acceder los vehículos particulares con autorización, ¿no?

Sí, correcto. También estamos estudiando unos espacios que llamamos ‘islas’. En esas islas se han computado alrededor de 800 aparcamientos, que son los que tiene el parque. De esos 800 habrá que reducir algunos que están en la estación principal del Teleférico. También se contemplan sistemas electrónicos de control de acceso con lectura de matrículas, que ya existen en cualquier ‘parking’ de cualquier ciudad. Para eso es imprescindible, además de aprobar el PRUG, recibir la transferencia definitiva por parte del Gobierno de Canarias de las competencias plenas sobre el parque. El decreto del Gobierno se ha retrasado pero creo que porque lo ha querido vincular a la propia tramitación del PRUG. Ahora tenemos esas competencias delegadas pero necesitamos tener la transferencia completa.

Uno de los problemas que conlleva ese retraso es la imposibilidad de reforzar los medios humanos con los que dispone el parque. Para la extensión que tiene (189 kilómetros cuadrados) son ridículos. ¿Se va a resolver pronto?

Es un grave problema y esperamos resolverlo pronto, sí. Ahora mismo, de las cinco plazas de agentes medioambientales, dos están vacantes. Es decir, tenemos solo tres agentes para todo el parque. Es verdad que tenemos refuerzos con empresas públicas como Gesplan y Tragsa, pero esas personas no son agentes de la autoridad. También colaboran los cuerpos de seguridad. Pero para contar con más agentes medioambientales necesitamos una regulación previa que requiere la aprobación del PRUG y la trasferencia de competencias definitiva, que hemos pedido al Gobierno se produzca a primeros de diciembre.

José Miguel Ruano, consejero de Presidencia y Planificación Territorial del Cabildo de Tenerife, durante la entrevista. / E. D.

¿El Cabildo ya está trabajando en resolver este grave problema?

Sí. En muy breve plazo aprobaremos la relación de puestos de trabajo, que introduce la ampliación de los agentes del Teide. Pasaríamos de cinco a entre 16 y 18. Tenemos la opción de hacer refuerzos provisionales mientras se desarrolla un proceso de selección de personal de 26 nuevos agentes para la Isla.

¿De dónde partirían las guaguas lanzadera?

En cuanto al turismo, trabajamos para que esas guaguas partan del destino, es decir, de los principales puntos turísticos. Será así para que los turistas no accedan al Teide en coche de alquiler, que es uno los problemas que hemos detectado. La disuasión va a ser potente frente a los coches de alquiler. Vamos a intentar establecer precios razonables que sean atractivos.

Son ya más de cinco millones de visitantes al año. ¿Dónde está el límite?

Esa cifra es inasumible. Es que el número de visitantes ha crecido en dos millones con respecto a antes de la pandemia.

El nuevo PRUG prohíbe beber alcohol fuera de las áreas autorizadas para su venta y consumo pero no habla nada de fumar.

Lo de fumar va a estar determinado por las normas de carácter general. Y en cuanto al alcohol, con esta medida queremos acabar con los botellones, una práctica que se ha detectado sobre todo por la noche. No se puede permitir.

También se abre la puerta a una ecotasa.

La idea es vincular la ecotasa a los recursos que se obtengan de la actividad del parque, como las tarifas por el transporte colectivo. Lo propuso la presidenta, Rosa Dávila, tanto para el Teide como para otros parques naturales. De hecho ya está funcionando en Masca y está pendiente de que se introduzca en Anaga. Son fondos que se destinarán a la conservación de estos parajes de gran valor natural