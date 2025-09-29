La plantilla de Urbaser de la Mancomunidad del Nordeste denuncia la "vulneración de derechos fundamentales"

Los empleados de Urbaser que prestan servicio para los seis municipios de la Mancomunidad del Nordeste denuncian la "vulneración de derechos fundamentales", afirman en un comunicado. Se trata de 165 trabajadores que desarrollan tareas de limpieza en los municipios de La Victoria, El Rosario, La Matanza, Tacoronte, El Sauzal y Santa Úrsula. Según la nota de prensa, "han decidido alzar la voz ante la falta de disposición de la empresa para resolver una problemática que se arrastra desde hace años y que mantiene en el olvido sus condiciones laborales".

Ángel Demetrio Yanes, portavoz y presidente del comité de empresa de Comisiones Obreras (CCOO), explica que "tenemos problemas que llevamos arrastrando desde hace mucho tiempo". En general, desde el comité de empresa exigen igualar las condiciones laborales con los compañeros que prestan servicios en municipios como San Cristóbal de La Laguna, por ejemplo. "Un barrendero de La Laguna, que hace las mismas funciones que otro de la Mancomunidad, gana hasta 7.000 euros anuales más. Hay unas discriminaciones salariales impresionantes haciendo las mismas tareas y siendo de la misma empresa", describe.

Presiones, amenazas y represalias

Más allá del sueldo, Yanes también acusa a Urbaser de no cumplir con las necesidades de conciliación familiar, que "van de la mano de modificaciones sustanciales, incumplimientos del horario de descanso o cargas excesivas de trabajo", cuenta. Además, habla de presiones, amenazas y represalias: "Si no acabas, no te renuevo el contrato. Si no acabas, te meto un parte. Nos han dicho auténticas barbaridades. Incluso, ha habido llamadas de presión a trabajadores para que votaran de manera favorable a la empresa en la última asamblea celebrada", añade.

En este sentido, el portavoz y presidente del comité de empresa, piensa que la empresa estaba acostumbrada a "hacer lo que le daba la gana y a hacer horarios a la carta, con calendarios de trabajo que ni siquiera estaban reflejados en nuestro convenio". "Estaban incumpliendo el convenio desde el día siguiente que se firmó", sostiene y apunta que tras algunas de las reivindicaciones realizadas se han incorporado 25 trabajadores a la plantilla en las últimas semanas.

Concentración ante la Mancomunidad

Ante esta situación, los trabajadores de Urbaser para la Mancomunidad del Nordeste han decidido concentrarse en la fachada de las oficinas de la entidad comarcal, en Tacoronte, el próximo martes 14 de octubre. La congregación es de 13:00 a 17:00 horas. "Esperamos que la asistencia sea masiva", comenta Yanes. La reunión de trabajadores frente a la fachada de la Mancomunidad es la primera acción de un calendario de movilizaciones que se desarrollarán para "denunciar esta discriminación", se puede leer en el comunicado. "Las acciones están destinadas a lograr que Urbaser atienda las reivindicaciones de la plantilla y ponga fin a esta desigualdad entre municipios", añaden.

La plantilla de Urbaser no descarta ir a la huelga si la situación no cambia. «En la próxima asamblea decidiremos si parar nuestra actividad si este contexto no se modifica», argumenta el líder sindical de Urbaser en la Mancomunidad del Nordeste.

El comité de empresa de CCOO presidido por Yanes es de reciente creación. "Nuestra intención es velar por el interés de los trabajadores. Creemos que mirar para otro lado no es nuestra labor", sentencia.

Sin declaraciones

La alcaldesa de Tacoronte, Sandra Izquierdo, ostenta la presidencia de la Mancomunidad del Nordeste en la actualidad y durante los dos próximos años. No ha querido pronunciarse al respecto de la problemática de los trabajadores de Urbaser.