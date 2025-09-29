El barrio de El Toscal puso el broche de oro a sus jornadas centrales de Fiestas 2025 con la clausura del “Pisaca Fest”, un evento que convirtió la Casa Pisaca en el epicentro de la celebración y que logró una rotunda afluencia de público, reafirmando el valor de las fiestas de barrio como motor de cohesión social. La agenda, impulsada por el Ayuntamiento a través del Distrito Centro-Ifara y la Asociación de Vecinos Luz y Vida, se destacó por la alta participación de jóvenes, familias y vecinos en un equilibrado menú de ocio que combinó tecnología, música en vivo y tradición.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, no dudó en felicitar al barrio, subrayando que el éxito del festival lo convierte en un modelo a seguir. “El Pisaca Fest es un claro ejemplo de cómo se construye el tejido social en Santa Cruz, pensando en todos, desde los más jóvenes con el “Pisaca Joven Fest” lleno de tecnología y baile, hasta las familias, que disfrutaron de un sábado con música en vivo y actividades infantiles”, afirmó Bermúdez.

El regidor agregó que el compromiso municipal es “potenciar las fiestas de nuestros barrios, consolidándolas como espacios de encuentro, alegría y dinamismo, donde la tradición se una a las nuevas formas de ocio”.

El 'Pisaca Fest' hace vibrar a El Toscal / ED

La concejala del distrito Centro-Ifara, Purificación Dávila, incidió en la clave de la colaboración vecinal como motor del éxito. Dávila aseguró que “la gran acogida del “Pisaca Joven Fest” del viernes y la masiva asistencia del sábado son el resultado de un intenso trabajo conjunto con la Asociación de Vecinos Luz y Vida”. Para la edil, este esfuerzo conjunto ha logrado “dar protagonismo a la juventud con ocio saludable y de calidad, mientras que la gran fiesta familiar y musical, con bandas locales, tributos y espectáculos situó a la Casa Pisaca como un verdadero punto de unión y celebración para el distrito»,

El evento demostró la capacidad del barrio para integrar tendencias modernas y disfrute familiar. La jornada del viernes estuvo monopolizada por la juventud con el éxito del “Pisaca Joven Fest”. Los asistentes disfrutaron de áreas de gaming y, sobre todo, del concurso de baile «Pisaca Fest Dance Contest», que premió el talento local: Alia ganó como mejor solista; el dúo Fracture se llevó el premio en su categoría; Cowwie Crew triunfó en el apartado Cover de Kpop; y Élite de Studio54 se impuso como mejor actuación grupal.

La gran fiesta familiar del sábado se prolongó durante todo el día, con los más jóvenes disfrutando de los espectáculos del musical “El Rey León” y el humor del show del «Payaso Cañita». La tarde culminó con la música en vivo, donde se subieron al escenario bandas locales como Almas de Goma y Sureto, el popular Tributo a Hombres G de La Cagaste Burt Lancaster, y los ritmos de Agua del Chorro e Hydra 2.0, cerrando dos días intensos que consolidan al “Pisaca Fest” como una cita ineludible en el calendario festivo de Santa Cruz.