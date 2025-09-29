El Partido Popular de Tenerife da la bienvenida a 180 nuevos afiliados y reúne a sus dirigentes públicos con el objetivo de “ganar las próximas elecciones”

El Partido Popular de Tenerife dio la bienvenida a 180 nuevos afiliados que se han unido al proyecto este último año y celebró una jornada de trabajo con sus dirigentes públicos con el firme convencimiento de “ganar las próximas elecciones”, destacó su presidente insular Lope Afonso. El lugar elegido fue el Hotel Escuela de Santa Cruz de Tenerife, en dos jornadas celebradas el viernes 26 y sábado 27, respectivamente.

El curso político ha comenzado con intensidad para los populares tinerfeños que suman más afiliados y simpatizantes, y que además afinan la maquinaria con una jornada de trabajo que ha congregado a cargos públicos de todos los municipios de la isla, “servidores públicos que se distinguen por su moderación y sentido común, el mejor escenario para hacer política”, destacó Afonso.

Lope Afonso reivindicó la “naturaleza ganadora y de gobierno que tiene el Partido Popular tanto en España como en Canarias y, en especial, en Tenerife, con alcaldías en los municipios de Arona, Santiago del Teide, Puerto de la Cruz, Los Realejos, Güimar y pronto Arico”. Todo ello nos permite “ponernos al servicio de nuestros ciudadanos y ganarnos la confianza de nuestros vecinos con políticas reales y serias”, afirmó.

El PP de Tenerife da la bienvenida a 180 afiliados / E. D.

Afonso quiso dejar claro el espíritu con el que abordan este nuevo curso político y cómo afrontarán la próxima cita electoral del año 2027. “Tenemos que tener hambre para ganar. No somos cualquier proyecto político, estamos al servicio de los ciudadanos, trabajando en un proyecto serio, firme y con rigor. Realmente podemos transformar la sociedad, desde la transparencia y el sentido común, con políticas útiles”, destacó el presidente insular aseverando que el Partido Popular debe salir a “ganar, ganar y ganar”.

Acto de bienvenida para los nuevos afiliados

La jornada del viernes (26 de septiembre) sirvió para recibir a los nuevos afiliados y simpatizantes que se han incorporado al proyecto popular durante este último año. 180 nuevas mujeres y hombres fueron recibidos por su presidente insular con un acto de bienvenida que “no supone otra cosa sino una muestra de confianza y agradecimiento para todos aquellos que han tenido a bien dar el paso para unirse a un proyecto político que cuenta con cada uno de ellos para mejorar y transformar Tenerife”, subrayó Lope Afonso.