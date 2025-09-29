Kar Bon, el fuego y la brasa como seña de identidad de una cocina primitiva y actual

Reconectar con lo natural, con la esencia, es la invitación que hace Baobab Suites a sus clientes, personas que saben disfrutar de la vida, la naturalidad, la autenticidad y la grandeza de las pequeñas cosas. Y esa filosofía se traslada no solo a las experiencias de ocio que ofrece el hotel, sino también a la arquitectura, al cuidado y protección del entorno natural en el que se ubica y, cómo no, a la comida.

En esa reconexión con el origen se centra el concepto de Kar Bon, uno de los espacios gastronómicos ya consolidados de Baobab Suites. La brasa y el fuego son sus señas de identidad, elementos que remiten a la tradición y a la conexión con el pasado, a un espíritu primitivo quizá, pero ligado igualmente a una comida de mercado, sabrosa, saludable y natural.

"La experiencia en el sector, los hechos vividos, el feedback de nuestros clientes en el Hotel Baobab Suites, el destino y el alto nivel gastronómico de la zona nos anima a continuar a trabajar por un restaurante con distinción, carácter, excelencia, y autenticidad", comentan desde Baobab Suites.

Kar Bon, continua con su intención y el propósito de ofrecer una carta que incluye primarios. No se busca una cocina rebuscada, pero es mucho más que una cocina simple.

Ese carácter gastronómico local, más que en platos y recetas, se centra en el producto canario pero preparado de una manera diferente. Al ser una isla rodeada de mar, el pescado tiene un papel destacado, desde los más sencillos, como la caballa o la sardina, hasta el amplio abanico de los túnidos. La carne también está presente, las verduras y hortalizas. Hay recetas tradicionales que luego versionan en diferentes formatos ya que son capaces de actualizar para que la gente lo coma en un contexto un poco diferente.

El vino canario también tiene un lugar destacado entre los caldos que ofrece la vinoteca. La carta de vinos, aclaran desde Baobab Suites, es fiel a la filosofía del hotel y una extensión de su manifiesto y valores.

Kar Bon destaca sobre su competencia por ser un rincón de autenticidad desde el que se invita al comensal a ser parte de una experiencia que desafía lo convencional de la brasa. Y lo hace realzando los sabores naturales del producto fresco y local con la intención de enamorar al cliente y hacerle desear volver para comer bien y probar siempre algo distinto y original, auténtico. Kar Bon tiene ese confort que no te intimida, no te incomoda.

Horarios

Kar Bon abre al público de lunes a jueves de 17:30h a 23:00 horas y de viernes a domingos de 13:00 a 16:00 y de 18:00 a 23:00 horas.