El juicio por violar a una mujer en el sur de Tenerife en 2018 se suspende otra vez

El juicio por un delito de agresión sexual, robo con violencia y lesiones que estaba previsto que se celebrara este lunes en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, volvió a suspenderse después de que la defensa rechazara un acuerdo que estaba previsto para que el tribunal dictara una sentencia de conformidad. La nueva fecha anunciada para celebrar la vista oral será el 9 de febrero del próximo año. Se trata de la segunda suspensión que sufre esta causa, después de que el pasado mes de julio se aplazara por primera vez.

El acusado afronta una pena de 13 años de prisión por unos delitos que se cometieron en mayo de 2018 en el sur de Tenerife. Además se le reclama una indemnización de 33.500 euros por los daños morales y el dinero que sustrajo de la caja fuerte que había en el apartamento de la víctima.

El pasado mes de julio, el acusado no se presentó en la sala. Su abogado alegó que había perdido el DNI y no había podido desplazarse desde la localidad en la que reside en la Península. Los magistrados de la Sección Sexta acordaron una nueva fecha para celebrar el juicio. Ayer, 29 de septiembre, estaba programada esa cita en una vista en la que debía ratificarse una sentencia de conformidad a la que habrían llegado las partes con anterioridad. El abogado de la defensa y su cliente comparecieron por videoconferencia para, en principio, ratificar dicho trámite con el que el acusado reconocería los hechos de los que se le acusaba sin necesidad de practicar más pruebas a cambio de una reducción de las penas solicitadas. Sin embargo, cuando el magistrado presidente, Emilio Moreno, preguntó al acusado y su abogado si ratificaban el acuerdo, el letrado lo rechazó.

Como lo previsto era que se rubricase el acuerdo, no se citó ni a testigos ni peritos y, por lo tanto, había que señalar una nueva fecha para celebrar la vista. El magistrado, además, indicó que tanto el letrado de la defensa como el acusado debían de estar presencialmente en la sala en la nueva fecha «al tratarse de un sumario en el que se pide 13 años». La magistrada ponente recordó que en julio se suspendió el juicio por no tener DNI el acusado y quiso despejar las dudas: «¿Tiene usted su documentación en regla para poderse desplazar a la isla en febrero?». Sí, contestó su letrado.

La víctima de falleció tiempo después aunque por razones ajenas al episodio violento que sufrió.