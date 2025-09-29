Canarias moviliza a investigadores y expertos para proteger al viñedo de la filoxera

El sector vitivinícola ya cuenta con un comité científico-técnico que tiene como misión asesorar a las administraciones y al sector en el control y la erradicación de la plaga de filoxera de la vid, así como analizar su origen y realizar un seguimiento del brote detectado en Tenerife el pasado 30 de julio. La sede de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias acogió la constitución del comité.

El órgano actuará como enlace con la comunidad científica y promoverá medidas para preservar el patrimonio vitivinícola de las Islas, impedir la dispersión de la plaga a otras zonas y plantear acciones que permitan el mantenimiento del sector. Entre sus funciones figuran la actualización de criterios, documentos y guías conforme a la evidencia científica más reciente, la resolución de dudas y discrepancias, y la elaboración de un futuro Plan Estratégico de la vid.

67 positivos

El consejero del área, Narvay Quintero, subrayó que la intención es "despejar las dudas que tenemos sobre la filoxera y arrojar luz para el futuro". El comité analizará cuestiones como el tiempo que el insecto lleva en Tenerife, las vías de entrada, si corresponde al mismo pulgón que arrasó Europa en el siglo XIX o a una mutación, y sobre todo, cómo controlarlo y eliminarlo.

Quintero informó de que, hasta la fecha, se han llevado a cabo 4.400 inspecciones, en las que se han detectado 67 positivos de filoxera, de los cuales el 95% corresponden a viñedos abandonados. En algunos casos, la plaga se ha localizado en una sola planta, como en La Matanza y Tejina, o incluso en una hoja. También destacó que los positivos de Valle Guerra y Tejina "no se han extendido y han sido tratados".

El consejero explicó que, a diferencia de Canarias, en Europa se convive con la filoxera desde el siglo XIX, lo que hace que "no existan investigaciones recientes en profundidad para luchar contra ella".

Preocupación

Por su parte, el enólogo de La Palma y presidente de la Asociación Técnica Canaria de Enología, Carlos Lozano, reconoció la preocupación del sector ante un problema que se suma a la crisis de la viticultura en Canarias. Considera que la filoxera pudo entrar en Tenerife hace tiempo, aunque no se había desarrollado, y advirtió que la mayor amenaza se produciría si el insecto se asentara en la raíz de la planta, "ya que es más peligrosa en esa área, que es lo que se ha encontrado hasta ahora".

Lozano destacó que la plaga se ha detectado principalmente en viñedos abandonados, sin tratamiento fitosanitario, lo que facilita su propagación, mientras que en las plantas tratadas "se dificulta su entrada". Al mismo tiempo, aplaudió el trabajo de control realizado por la Consejería, que en poco tiempo consiguió frenar el avance. "Ahora toca evaluar la situación, decidir cómo actuar para evitar su extensión y estar prevenidos por si aparece en otros lugares de Tenerife o en otras islas", añadió.

El enólogo recordó que en regiones como California o Australia conviven viñedos afectados con otros libres de filoxera, lo que obliga a estudiar alternativas de manejo. A su juicio, la condición insular de Canarias es una ventaja para detener la expansión, siempre que se trabaje con "rigurosidad y en conjunto", dado que está en juego la diversidad genética del viñedo.

Personal técnico e investigador

Para cumplir con estos objetivos, el comité estará compuesto por personal técnico o investigador del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Cabildo de Tenerife, del Departamento de Ingeniería y del Medio Rural de la Universidad de La Laguna (ULL), de los Colegios Oficiales de Ingenieros Agrónomos y de Ingenieros Técnicos Agrícolas de las dos provincias canarias, del Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino (ICVV), del Instituto de Productos Naturales y Agrobiología del Centro Superior de Investigaciones Científicas (IPNA-CSIC) y del Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA) de Andalucía.

Asimismo participará personal investigador y experto del ámbito internacional que ha sido seleccionado y designado sobre la base de su perfil profesional. De esta forma integrarán este comité especialistas de la Universidad de Agronomía de Viena, del Instituto de Ciencias del Vino y la Viña de Burdeos, de la Universidad de California y del Centro Nacional del Vino de Australia.

Por parte del Ejecutivo regional también forman parte del comité personal especializado del Servicio de Sanidad Vegetal de la Dirección General de Agricultura, de la empresa pública Gestión del Medio Rural (GMR Canarias) y del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA), además de técnicos reconocidos del sector vitivinícola canario.

Comité de Seguimiento

Paralelamente, existe otro Comité de Seguimiento, que se convocó en agosto. Está integrado por el consejero del área, Narvay Quintero; el viceconsejero del Sector Primario, Eduardo García; el director general de Agricultura, Juan Ramón Rodríguez; el consejero delegado de GMR, Juan Antonio Alonso; la presidenta del ICIA, Janira Gutiérrez; y el director del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), Luis Arráez Guadalupe.

En este órgano también participaran representantes del Ministerio, de los cabildos insulares, de la Federación Canaria de Municipios (FECAM), de las once Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) de vinos de Canarias, así como miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de la Cátedra de Enoturismo de la ULL y de las Organizaciones Profesionales Agrarias con representación en el Archipiélago (ASAGA, UPA, COAG y PALCA).