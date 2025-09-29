Cabildo de Tenerife y Red Eléctrica prorrogan hasta 2029 el convenio para prevenir incendios forestales

El Cabildo de Tenerife y Red Eléctrica han renovado por cuatro años, hasta 2029, su convenio para la prevención y la reducción del riesgo de incendio forestales con el objetivo de conservar y gestionar con eficiencia las excelentes masas forestales existentes en la isla de Tenerife.

Este acuerdo, que forma parte del convenio marco suscrito entre la corporación insular y la filial de Redeia responsable de la operación del sistema y del transporte de electricidad, establece las condiciones de colaboración para la prevención y extinción de incendios forestales en las proximidades de las instalaciones eléctricas de titularidad de Red Eléctrica en la isla de Tenerife, así como las actuaciones de difusión y prevención que se consideren necesarias.

Para la consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, "estos acuerdos vienen a proteger nuestros espacios naturales y es fundamental mantenerlos y conservarlos, sobre todo los entornos de las subestaciones, minimizando así los riesgos forestales".

Mediante el acuerdo, ambas partes establecen la forma de coordinación y la pautas para acometer los tratamientos de la vegetación bajo líneas eléctricas, las acciones y actuaciones de difusión para la prevención de incendios que se consideren necesarias, y la actuación en proyectos, trabajos o campañas de desarrollo e innovación, sensibilización y otros de interés para ambas partes, relacionadas siempre con el ámbito de la prevención y lucha contra los incendios forestales.

Para Ainara Irigoren, delegada de Redeia en Canarias, "este convenio recoge también una ampliación dentro de la estrategia de impacto integral de la empresa, en el que se impulsa acciones de carácter educativo y ambientales, añadiendo así un valor compartido por la protección de nuestro entorno y nuestra actividad".

En concreto, el convenio, al que Redeia destina 80.000 euros (20.000 anuales), incluye la dotación de material y cursos de formación para los equipos de prevención y extinción; la realización de trabajos de tala, poda o desbroce preventivo, establecimiento de perímetros de seguridad y diferentes iniciativas de educación ambiental, recoge una nota del Cabildo.

La colaboración con la administración de Tenerife forma parte de la Estrategia de Impacto Integral de Redeia.

Por ello, en el acto estuvieron también presentes el director de Medio Natural, Pedro Millan y la Jefa de Demarcacion de Red Eléctrica, Vidina León.