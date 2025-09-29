Arico Somos Todos pide anular un acuerdo unánime adoptado el viernes

Arico Somos Todos (AST) pide a la Corporación «la anulación inmediata del acuerdo plenario» adoptado por unanimidad el viernes pasado por el que el Ayuntamiento ariquero, con los votos de todas las formaciones políticas, aprobó la «rotulación de espacios públicos con los nombres de los alcaldes y alcaldesas que han ejercido entre los años 2011 y 2025». En concreto, la actual regidora y proponente, Olivia Delgado, Juan José Armas, Elena Fumero y Sebastián Martín.

Tras votar a favor una iniciativa «que se presentó sin haber sido informada por el secretario de la Corporación ni incluida en el orden del día», expone AST, y «tras un análisis más profundo» así como «un proceso de reflexión interna», el portavoz, José Luis Hervella, acusa a Olivia Delgado de autoconcederse honores en lo que es «una vulneración directa de los principios de legalidad, objetividad e imparcialidad».

Más democracia

Además de valorar la propuesta de la alcaldesa como una «grave vulneración de la ética institucional», AST reclama la apertura de un proceso de diálogo «para consensuar una propuesta de rotulación que respete la historia democrática del municipio y excluya a quienes se encuentren actualmente en el ejercicio del cargo». O sea, a Olivia Delgado.

Hervella admite que los dos concejales de AST se sumaron a la propuesta, pero, «analizada la situación con más detenimiento, vemos que es intolerable que esto ocurra». Para el concejal, «autoconcederse honores no es elegante, no es legal y no es justo. Es una práctica que erosiona la confianza ciudadana en sus instituciones que debe ser rechazada».

Los concejales de AST, María Josefa García y José Luis Hervella / El Día

Reconocer a los vecinos

En su escrito, AST pide un reconocimiento para todos los alcaldes de la etapa democrática y condiciona su voto a que se excluya «a quienes se encuentran actualmente en el ejercicio del cargo». Atribuye a la Junta de Portavoces el estudio de la propuesta y matiza que se priorice el reconocimiento a vecinos importantes para el municipio y vinculados al sector primario, el movimiento cooperativo y al tejido asociativo, entre otros.