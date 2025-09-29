La ampliación de la TF-5 entre Guamasa y Los Rodeos avanza: el tercer carril se adjudicará antes de fin de año

El Gobierno de Canarias ha confirmado que el tercer carril de la autopista TF-5, en el tramo que conecta Guamasa con el aeropuerto de Los Rodeos, será adjudicado antes de que finalice 2025. El proyecto, que cuenta con un presupuesto superior a 66 millones de euros, forma parte de la adenda del Convenio de Carreteras entre Canarias y el Estado vigente hasta 2030.

Según explicó el consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Pablo Rodríguez, la licitación se publicará en las próximas semanas. El proyecto, que llevaba años paralizado, se ha reactivado en esta legislatura tras la aprobación de la declaración de impacto ambiental, requisito imprescindible para su ejecución.

Un proyecto clave para aliviar la congestión

La TF-5 es una de las carreteras con mayor densidad de tráfico en Canarias, especialmente en sentido hacia Santa Cruz de Tenerife. Con esta actuación, se pretende mejorar la fluidez del tráfico y reducir los habituales atascos, además de reforzar la seguridad vial en uno de los puntos más conflictivos de la isla.

El plan contempla la ampliación de la capacidad de la vía mediante un tercer carril descendente, lo que permitirá redistribuir el tráfico y reducir los tiempos de desplazamiento, especialmente en horas punta.

Medidas ambientales y de sostenibilidad

El proyecto no solo aborda la ampliación de la vía, sino que incorpora estrictos controles de calidad y medidas ambientales para minimizar el impacto durante la obra. Se prevé la remodelación de dos enlaces existentes y la construcción de un nuevo acceso en el aeropuerto de Los Rodeos, lo que reforzará la conectividad de la infraestructura.

Estas actuaciones se enmarcan dentro de una planificación más amplia que busca conjugar el desarrollo de nuevas infraestructuras con el respeto al entorno. El Ministerio para la Transición Ecológica insiste en la necesidad de que los proyectos de obra pública incluyan este tipo de medidas para garantizar la sostenibilidad a largo plazo.

Avances del Convenio de Carreteras Canarias-Estado

La obra de la TF-5 se integra en la adenda del Convenio de Carreteras Canarias-Estado, que asegura la ejecución de proyectos en todas las islas hasta 2030. Este acuerdo ha permitido consolidar iniciativas ya adjudicadas y preparar la licitación de nuevas actuaciones antes de final de año.

Además, con la última adenda se ha eliminado la cláusula que impedía la firma de nuevas ampliaciones, lo que facilita la planificación a medio y largo plazo y sienta las bases para el próximo convenio.

En lo que va de 2025, Canarias ha recibido dos libramientos por un total de 73,3 millones de euros, con una ejecución que supera el 43% y un compromiso de gasto de más del 73% del presupuesto total.