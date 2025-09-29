Acusa al hombre que cuidó de su padre de robarle 251.000 euros en Tenerife

Un hombre afronta una pena de diez años de prisión y una multa de 30 meses con una cuota diaria de 10 euros por un presunto delito de estafa y otros 12 meses de prisión como supuesto autor también de un delito de hurto de vehículo o apropiación indebida. Estas son las penas que el abogado de una mujer pretende que se impongan a la persona que considera responsable de vaciar las cuentas de su padre durante los últimos años de su vida, cuando este habría estado convaleciente tras sufrir varios ictus y «quedar con un grave deterioro cognitivo». Según su versión, el investigado se habría apropiado de 251.000 euros.

Para la Fiscalía, no hay caso. Ni siquiera se llegó a adherir al escrito de defensa, que pide la libre absolución. El Ministerio Público no acusó a quien ayer se sentó en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial e interesó el archivo de las actuaciones.

La supuesta apropiación indebida o estafa se habría cometido a partir de 2017. La víctima, de origen austriaco y residente en Arona, había sufrido varios accidentes cerebrovasculares en 2013 y a su cuidado se quedó el hoy acusado, ya que era de su entera confianza y porque su hija no podía hacerse cargo de él, pues trabajaba en Londres. En 2017 arregló su documentación y se marchó a Austria donde moriría tiempo después dejando como beneficiaria de su testamento a su hija a quien legó una vivienda en una urbanización de Arona y el dinero que podría haber en sus cuentas.

El padre de la denunciante era dueño de una agencia inmobiliaria. Según la denunciante, de las cuentas de su padre se habrían detraído importantes sumas de dinero desde que su padre enfermó y con posterioridad a su marcha a Viena.

El acusado lo niega, aunque reconoce que usó una tarjeta de crédito que le dejó su amigo cuando se marchó a Austria por motivos de salud para hacer frente a determinados gastos que pudieran surgir mientras estaba convaleciente. De igual manera le dejó las llaves de una casa en el sur de Tenerife y un vehículo para que se los cuidara. El investigado declaró que nunca sacó dinero para sus gastos, sin embargo, la acusación particular le señala como la persona que habría estado retirando 600 euros cada día, que era el límite diario de esa tarjeta; pagar consultas en el odontólogo o realizar diferentes viajes con cargo a esa tarjeta tanto para él como sus familiares.

Siguió las instrucciones

El investigado, que solo respondió a las preguntas de su defensa, aseguró que solo siguió las instrucciones que le había dado su amigo, al que conocía desde hacía dos décadas y destacó que él así lo dispuso porque no tenía ningún tipo de relación con su hija ni tenía más familiares o personas de confianza.

De hecho, varios vecinos que declararon como testigos, señalaron al acusado como la persona de confianza del padre de la denunciante. Y una de esas vecinas llegó a decir que conocía al ciudadano austriaco desde hacía muchos años, unas tres décadas, y que sabía que tenía una hija, pero ni la recordaba. En cambio, al hoy acusado incluso le llegó a pedir ella misma que estuviera más pendiente de la vivienda que había quedado vacía: «Le advertí que había visto a algunas personas merodeando». Esta vecina afirmó también que antes de que su vecino se fuera a Viena, durante el último mes, le vio acompañado de un hombre que «vestía trajes oscuros».

Esta mujer contactó con el consulado de Austria para tramitar los papeles de su vecino enfermo, pues le habían indicado que no tenía derecho a asistencia sociosanitaria en la isla, ya que no estaba dado de alta en el sistema canario, pero sí en Austria.

En la vista declaró también la madre de la denunciante y exesposa del ciudadano austriaco al que calificó como «un absoluto e incomprensible tacaño»; «padecía alcoholismo, era muy violento y agresivo; no se fiaba de nadie y no tenía amigos» y relató que su hija no tuvo contacto con él cuando enfermó ni siquiera por teléfono porque le colgaba.

A pesar de ello, relató que su hija prefirió «dejar el trabajo de su vida, con posibilidad de ascender» en Reino Unido para cuidar a su padre. Pero esta la habría tratado muy mal. «Perdió su trabajo y se sumió en una depresión durante años al sentir que su padre nunca la quiso, la trató con insultos y desprecios, ni pagó la pensión de alimentos cuando era menor y tampoco quiso verla después».

Después de que el padre se marchara a Austria intentaron localizarlo a través de la Embajada de España pero fue imposible, y cuando quisieron acceder a sus propiedades y cuentas tampoco pudieron tanto por los problemas surgidos en Tenerife con el acusado como otros similares en Austria con un abogado.

La denunciante, que ya ha vendido a un ciudadano del este la vivienda de su padre en Arona, no declaró en el juicio, ya que ninguna de las partes la citó como testigo.