El Teide no aguanta más: el parque nacional de Tenerife recibe más de 1,4 millones de vehículos al año

Quads y coches de alquiler que aparcan en la misma carretera, obstaculizando uno de los carriles. Vehículos particulares que destrozan ejemplares de la flora endémica. Senderistas que se saltan los caminos reglamentarios y se encaraman en los riscos volcánicos llevados por el ‘efecto postureo’ de las redes sociales. Turistas que encienden bengalas en plena declaración de alerta por incendios para darle color y espectacularidad a la foto de turno. Botellones nocturnos que alteran la calma total. Acampadas, chuletadas, todoterrenos y caballos por vías reservadas al pateo...

Donde reina el descontrol

De todo se ha visto en las faldas del ‘padre Teide’. Pero más allá de los numerosos vídeos y fotografías que denuncian el caos reinante en el Parque Nacional de Tenerife, y que tanto han soliviantado a la sociedad tinerfeña, hay un problema mayor que pone en jaque el frágil equilibrio natural de la morada de Guayota, el demonio de los guanches: la masificación.

Las cifras de este paraje, que a tenor de las mencionadas imágenes nadie diría que fue nombrado Patrimonio de la Humanidad en el año 2007, son inaceptables para cualquier plan de conservación que se precie.

El Teide no aguanta más. El año pasado batió el récord de visitantes con 5,2 millones, es decir, una media de 14.246 al día, tres pabellones Santiago Martín llenos. Este número oficial facilitado por el Ministerio para la Transición Ecológica lo convierte en el más atractivo de Europa. El más atrayente y el más saturado.

Además, transitaron por sus 189 kilómetros cuadrados más de 1,4 millones de vehículos y más de 32.000 guaguas. Si se pusieran uno detrás de otro, la fila mediría alrededor de 6.000 kilómetros y llegaría en línea recta desde Tenerife a Irán.

El desafío del nuevo plan

Conscientes de que no hay espacio protegido que soporte semejante presión, el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife han acordado un nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) que se plantea bajar estas cifras y poner orden donde solo parece haber anarquía.

El documento, que sustituye al que está en vigor desde 2002, contempla vetar la entrada de vehículos particulares en las franjas horarias de mayor intensidad de tráfico y que las visitas solo se puedan hacer en circuitos internos de guaguas.

¿Cuáles son esos tramos horarios de mayor intensidad de visitas? ¿Cuáles son las épocas más y menos saturadas? ¿Cuáles son las porcentajes entre vehículos particulares y colectivos? ¿De dónde vienen las personas que más visitan el Teide? ¿Qué hábitos tienen los visitantes a la hora de acceder a este ‘Marte’ tinerfeño?

Preguntas y respuestas

Todas estas preguntas y muchas más tienen respuesta gracias a los estudios que se han realizado sobre la joya natural de la Isla, que los técnicos del Cabildo emplean en este momento para confeccionar el marco regulatorio de la movilidad sostenible, un programa que se añadirá al PRUG y que el Gobierno de Canarias ha encargado a la Corporación insular.

Aunque las cañadas que conforman una de las estructuras geológicas más variadas e impresionantes del planeta lucen sus mejores galas en primavera –con los brillos rojos de los tajinastes, los amarillos de las hierbas pajoneras o los blancos de las margaritas del Teide–, es entre agosto y enero cuando más gente sube al parque nacional.

La época de más visitas

Las cifras caen entre febrero y abril y van remontando entre mayo y julio. En cuanto a los días, son los esperados: los sábados y domingos. El nivel de asistencia entre semana, sin embargo, es bastante alto y en algunas ocasiones puntuales puede incluso superar el de los fines de semana.

Una fila de vehículos en uno de los aparcamientos del Parque Nacional del Teide. / Arturo Jiménez / t

Sobre las horas, las medias ofrecen una visión clara sobre la franja en la que, siguiendo el plan del Cabildo, se prohibiría la entrada de vehículos particulares –salvo aquellos con autorización extraordinaria– y solo se podría acceder en las ‘teideguaguas’: de 09:00 a 19:00.

Mientras la hora punta está situada entre las 12:10 y las 12:21, el flujo es permanente con los rayos del sol. De esta manera, el tránsito libre por las tres vías que recorren el parque nacional (TF-21, TF-24 y TF-38) se circunscribiría a la noche y primerísima hora de la mañana. A partir de ahí, el ir y venir permanente aconseja restringir el paso por estas carreteras.

Falta de concienciación

Va a costar, eso sí, que la gente se conciencie de que la mejor manera de cuidar al gran volcán es ir en transporte colectivo, como prioriza el nuevo Plan Rector. En especial a los propios tinerfeños. Y es que los (malos) hábitos son uno de los problemas a la hora de implantar una movilidad sostenible. Son precisamente los residentes en la Isla, que suponen uno de cada 10 visitantes, los más comodones, los que menos usan la guagua y otros vehículos compartidos. Prefieren ir en su coche, furgón o moto.

No ocurre lo mismo con los turistas, en especial con los de nacionalidad británica y alemana. Son los más ‘sostenibles’ de todos, los únicos en los que son mayoría los que van en transporte colectivo que en coche de alquiler.

Compromiso bajo

De todos modos, el compromiso con el medio ambiente en general es bastante bajo, tanto en los foráneos como en los ‘autóctonos’: el 85%, o sea, 4,5 millones –sise toma como referencia la cifra total de 2024– va en vehículo privado –incluidos los de alquiler– y apenas un 15%, unos 700.000, usa el modelo compartido.

Siguiendo con las estadísticas por procedencia, ¿cuáles serían los que más acuden a este territorio labrado por miles de erupciones? Son los procedentes de la Península y Baleares (32,15%), seguidos por alemanes (14,2%), franceses (11,9%), los residentes en Tenerife (8,1%, 11,1% si contamos los empadronados que no nacieron en la Isla), británicos (5,7%), italianos (5,4%) y polacos (3,9%).

Restricciones al aforo

A la espera de que el Cabildo desarrolle el programa de movilidad, con aparcamientos disuasorios cuya ubicación está por ver y guaguas lanzadera por las que habrá que pagar, el nuevo Plan Rector de Uso y Gestión es más restrictivo que el vigente en cuanto al aforo máximo. Al menos, así lo establece en puntos estratégicos del parque. Por ejemplo, recoge que «el número máximo de personas que pueden estar simultáneamente en la Rambleta y sus senderos adyacentes (10 Telesforo Bravo hacia el pico, 11 Mirador de la Fortaleza y 12 Mirador de Pico Viejo) es de 150».

La ascensión al punto más alto de España, situado a 3.715 metros de altitud según la última medición del Instituto Geográfico Nacional, merece un apartado completo. A la espera de que se reabra el refugio de Altavista –en proceso de rehabilitación–, la subida «se reservará con anticipación de forma telemática». «No obstante, se arbitrarán mecanismos para evitar elacaparamiento de reservas, así como suposible comercialización o reventa», detalla el PRUG pendiente de aprobación definitiva.

Aforo máximo en el pico

El documento añade sobre el pico: «El número máximo de personas que pueden estar simultáneamente en el sendero de acceso es de 50. Estas limitaciones regirán durante las 24 horas del día. El ascenso en horario de funcionamiento del teleférico se realizará de forma controlada, con información y seguridad. Se mantendrá un cupo profesional para guías acreditados y empresas homologadas de turismo activo».

Los próximos meses van a ser vitales para revertir la situación. La extraordinaria riqueza natural es un argumento de mucho peso. El tercer volcán más alto del mundo (después del Mauna Kea y Mauna Loa, ambos en Hawai), que hace que Tenerife sea la décima isla con mayor altitud del planeta, reúne 212 especies inventariadas de flora, de las que 58 son endemismos canarios. Además, posee formaciones geológicas únicas y sus diferentes tipos de erupciones lo convierten en un museo al aire libre del vulcanismo. Y por encima de todo, el Teide es patrimonio de todos.