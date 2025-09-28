Niega a su exnovio e hijos entrar en casa tras decaer una denuncia por maltrato en Tenerife

Una mujer impide desde hace meses que su exnovio y los dos hijos menores de este puedan acceder a la vivienda que hasta hace un año y medio compartían los cuatro en el Puertito de Güímar y que él [por consejo de su abogada] abandonó tras ser denunciado por supuestos malos tratos.

Cuando el juzgado recibió la denuncia no dictó ningún tipo de medidas cautelares contra el hombre y archivó provisionalmente la causa en primera instancia en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número dos de Santa Cruz de Tenerife. La demandante recurrió y en noviembre de ese mismo año, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife se pronunció a través de un auto en el mismo sentido declarando el «sobreseimiento provisional y archivo de la causa».

Esa resolución fue recurrida también por la denunciante y el pasado día 10 de septiembre, la Audiencia Provincial dictó otro auto en el que rechaza los argumentos de la apelación, confirma los anteriores pronunciamientos y declara el «sobreseimiento firme» a instancias de la Fiscalía.

Contra el denunciado no se dictó en ningún momento una sola medida cautelar: ni orden de alejamiento ni salida de la vivienda habitual en la que residía con la que entonces era su pareja y que acabó denunciándole por unos supuestos delitos de violencia sobre la mujer.

Derechos lesionados

A pesar de que los juzgados han eximido de responsabilidad penal al varón, no ha podido regresar a la casa de la que es copropietario al 50% junto con la denunciante. Ni él, ni sus dos hijos, han podido acceder en este último año y medio porque la mujer lo ha impedido: cambió la cerradura al día siguiente de presentar la denuncia y no les ha abierto la puerta en todo este tiempo para que puedan, al menos, recoger sus enseres.

Quienes están sufriendo esta situación y a la vez demandan una respuesta por parte de las autoridades judiciales son Héctor Navas y sus dos hijos menores, el más pequeño de ellos con una discapacidad por trastornos del espectro autista (TEA). Él sigue pagando la mitad del préstamo hipotecario, pero además ha tenido que hacer frente al pago del alquiler de otra vivienda, tal y como afirma la letrada Mercedes Zerolo.

Los dos menores están empadronados en esa residencia y la mujer impide que puedan recoger ropa o juguetes

Denuncia ante la Guardia Civil

El último intento para entrar en su casa ocurrió el pasado viernes por la tarde. El hombre le envió un burofax para comunicarle su intención de entrar en la casa, pero la mujer se negó a recoger ese documento. Con las resoluciones judiciales a su favor, y acompañado de su abogada, Héctor Navas acudió a la vivienda esa misma tarde pero la mujer no le abrió la puerta y eso que, en esta ocasión, se presentó una dotación de la Policía Local y otra de la Guardia Civil.

La abogada Mercedes Zerolo confirmó a este periódico que se les explicó a los agentes lo que ocurría. «Lo entendieron e intentaron mediar hablando con la mujer para llegar a una solución, al menos, provisional. Pero la expareja de mi representado, primero no quiso abrirles la puerta y, cuando lo hizo, no atendió a lo que le plantearon y volvió a cerrar».

Se da la circunstancia de que los pequeños están empadronados en esa dirección y sigue siendo también el domicilio de residencia de su padre, según autoriza el Juzgado de Primera Instancia número siete de Santa Cruz de Tenerife, y que hizo constar Héctor Navas en la denuncia que puso la misma noche del viernes ante la Guardia Civil en Güímar. En esa denuncia, además, explica que «ya ha dejado la vivienda que había alquilado una vez que se le notificó la sentencia que le exonera ya en firme de un delito de maltrato.

La última resolución

La última resolución judicial recoge que «no queda debidamente justificada la comisión de los delitos denunciados». La supuesta víctima refirió haber sufrido malos tratos físicos y psíquicos, padecer injurias y vejaciones, incluso sostuvo que el denunciado le hizo fotos íntimas sin su consentimiento. Sin embargo, el tribunal señala de forma tajante que «de tales hechos no existe más constancia objetiva que la declaración de la denunciante con la que aún comparte casa y con claro interés de que la abandone para poder rehacer su vida, lo que no se discute, puesto que tiene derecho al sosiego y tranquilidad. Pero en todo caso ha de estar mínimamente acreditado el hecho denunciado».

La Audiencia Provincial archivó definitivamente la querella que se presentó con un parte médico que «no aprecia lesiones»

En este sentido abundan los magistrados de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial que son dos los episodios concretos en los que se centra la denuncia. Uno ocurrido en junio de 2023 y que fue sobreseído provisionalmente porque ni denunciante ni denunciado acudieron a declarar. Pero es más, el parte médico que se adjuntó a la denuncia «no objetiva lesión alguna más allá del estado de ansiedad que puede tener su origen en la propia situación de confrontación» de los dos implicados.

En cuanto al otro hecho denunciado, un supuesto delito contra la intimidad y la libertad sexual, tanto la instructora en primera instancia como el Ministerio Fiscal coinciden en reflejar que los hechos expuestos «se refieren a una relación que por etapas es extremadamente cordial y en ocasiones con matices de intimidad y ello a pesar de que según refiere la denunciante, ya no existía vínculo sentimental alguno».

El auto incide en destacar que «de lo aportado no resultan insultos ni amenazas, tampoco episodios de violencia física, y no cabe extraer por sí mismo, comportamientos de índoles sexual por parte del investigado en los que quede debidamente acreditado una agresión sexual, más allá de la interpretación que esta pueda hacer de la literalidad de los mensajes».

Y concluye sus argumentos señalando que «la recurrente ante tan claro y contundente pronunciamiento judicial [los autos dictados previamente] acogiendo el más claro y rotundo informe fiscal, no ofrece en el recurso argumento alguno para disentir» de tal decisión motivada.