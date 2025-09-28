El Convenio de Carreteras sostiene la vía soterrada del puerto de Los Cristianos a la TF-1

La conexión soterrada que enlazará el Puerto de Los Cristianos y la autopista del Sur (TF-1) está incluida en el Convenio de Carreteras que está en vigor desde hace siete años. Se mantiene, incluso, en las adendas suscritas durante este tiempo, la tercera el viernes pasado entre el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, y el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano.

Se trata de la obra planificada para agilizar la salida y entrada del tráfico de vehículos entre el muelle de Los Cristianos y la TF-1 para solucionar el grave problema de colapso que padece la ciudad turística a causa, de forma prioritaria, del tráfico de pasajeros y mercancías entre Tenerife, La Gomera, El Hierro y La Palma.

Óscar Puente responde a Fabián Chinea

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, así se lo trasladó al senador de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Fabián Chinea, a quien, en respuesta a la pregunta referida a si el Gobierno central “tiene previsto relizar” esta obra, “sugiere que se traslade esta cuestión a la Comisión Mixta de Programación, Seguimiento y Control del mencionado Convenio”.

El denominado Convenio entre el Ministerio de Fomento y la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de carreteras 2018-2027 fue firmado el 22 de diciembre de 2018. El mismo recoge que “la actuación prevista consiste en dotar de un acceso al Puerto de Los Cristianos desde la TF-1 que porte un nivel de servicio adecuado a la condición de esta infraestructura, tratándose de uno de los puertos de interés general con más tráfico de pasajeros de España”. Ya hace siete años, el documento especificaba: “Actualmente, la limitación de la capacidad en el acceso por el viario municipal origina frecuentes colapsos operativos, tanto para los usuarios de puerto como para los vecinos y turistas”. Y especifica: “La actuación busca mejorar el nivel de servicio del acceso”.

Muele de Los Cristianos / Carsten W. Lauritsen

Primero, reforzar el dique

Fabián Chinea también se interesó ante el ministro por las actuaciones de mejora en el recinto portuario. Al respecto, informó de que la Autoridad Portuaria iniciará en breve los trabajos finales de refuerzo del dique, por 5,3 millones de euros (sin IGIC) y que el pasado 13 de mayo se publicó la licitación del proyecto constructivo de las actuaciones a desarrollar en la zona de servicio terrestre, con un presupuesto de 168.361 euros (sin IGIC).

"En el Puerto de Los Cristianos "hemos llegado a un límite" Pedro Suárez — Presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife

Desde la firma del Convenio de Carreteras, tal y como reconoce el presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Suárez, en el Puerto de Los Cristianos "hemos llegado a un límite". Lo hizo al anunciar obras que para corregir la congestión de tráfico viario que afecta al recinto y su entorno. Aludió a la próxima redacción del proyecto para demoler de la Estación Marítima, su reconstrucción en la zona de estacionamientos que también albergará un edificio de aparcamientos de tres plantas, una pasarela peatonal al 'parking' y soterrar el acceso directo al mismo por la calle Espigón del Benchijigua. El objetivo es "ganar espacio en el área de embarque y pre-embarque" y evitar la congestión en el acceso y salida del muelle. La obra estará concluida a principios de 2027, anunció.

El ministro Puente también aclaró al senador Chinea que el Gobierno central está “dispuesto a estudiar las soluciones que se propongan a la congestión del puerto de Los Cristianos”. En su respuesta a la pregunta sobre la posibilidad de construir un nuevo puerto en el sur de Tenerife para garantizar la conectividad marítima presente y futura con las islas verdes, explicó que “la dificultad radica en que el posicionamiento del actual Gobierno de Canarias y la oposición de estamentos municipales hacen que, desde el Gobierno canario, no se haya trasladado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ninguna propuesta que cuente con un apoyo político suficiente como para superar la fase de consultas a las administraciones de una potencial evaluación ambiental”.