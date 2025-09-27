Las Vegas en Granadilla de Abona: un oasis en el abandono

Llegar a Las Vegas, en Granadilla de Abona, es dar con un auténtico oasis en medio de la vorágine turística del sur de Tenerife. El pinar va apareciendo en el paisaje ocre poco a poco, como pinceladas verdes sobre el lienzo. Sorprende su entrada: un abundante conjunto de pinos y una placa sobre piedra tosca en la que se lee 'Las Vegas. Villa histórica de Granadilla de Abona'. Este núcleo fue el origen del municipio tras la conquista de Canarias.

La tierra fértil y la presencia abundante de agua la convirtieron en uno de los principales asentamientos en el siglo XVI en esta zona de la Isla, adquiriendo el nombre del accidente geológico sobre el que actualmente viven una veintena de personas. Algunas de ellas aseguran sentirse abandonados.

Patrimonio sin servicios básicos

El caserío de Las Vegas rebosa patrimonio y etnografía en cada rincón. Hornos para secar fruta, pasiles para deshidratar los higos, la ermita de la virgen de La Esperanza construida en el siglo XVI, un campanario que "crece cada año" porque está situado en un pino, la tradicional Danza de Varas, un molino de agua o casas cueva 'hablan' de un glorioso pasado, que en el presente se torna silencioso por la ausencia de casi todo. Los vegueros, gentilicio de este barrio, no tienen ningún tipo de servicio básico a su alcance. No existen bares, supermercados y tampoco llega el transporte público. "La gente admira la tranquilidad que hay, pero estoy seguro de que más de uno no aguanta más de una semana viviendo aquí", advierte Juan Antonio Casanova, vecino eventual del caserío.

Casanova habla de Las Vegas y lo hace emocionado: "Si yo te hablo de Las Vegas, lo hago con sentimiento. De aquí era mi abuela y también mi madre. Pasé veranos enteros y grandes temporadas aquí y sigo viniendo todas las semanas", cuenta. Vive en El Médano, pero se hizo con un terreno en el que construyó una casa "acorde al entorno. No me iba a hacer una casa moderna con la arquitectura que tengo alrededor", explica señalando el 'patio grande'. Se trata de un conjunto de tres propiedades, actualmente unificadas, que cuenta con una gran estancia al aire libre y con "las puertas siempre abiertas. Era propiedad de Carmela Peraza, quien tenía un lagar dentro al servicio de todos los vecinos", relata recordando su niñez. "Esto es una joya, -refiriéndose al caserío- pero no hacen nada", dice con algo de tristeza.

Atados al territorio

Es un sentimiento compartido con otros vecinos del lugar y que están tan atados al territorio que sienten su llamada, les urge la necesidad de volver al sitio en el que nacieron o en el que fueron felices. Cándido Pérez nació en una de las casas cueva que está a escasos 100 metros del centro del núcleo. En su familia son 12 personas. Se encuentra en las labores de la tierra, aunque en Las Vegas "ya quedan pocos que cultiven. Somos cuatro", enumera. Mientras la agricultura decrece, el turismo rural aumenta: "Antes había un par de casitas rurales y ahora hay seis", dice.

Alrededor del caserío de Las Vegas existe una amplia red de senderos, que se extiende en todas las direcciones. Varios senderistas cruzan sus calles tranquilas en cualquier momento del día. "Yo arreglé la red de senderos", cuenta Pérez y añade que "también el parque etnográfico que está en la entrada. Son pasiles para secar frutas". El parque al que se refiere está a la entrada del barrio de medianías: las mesas de madera están dentro de estas construcciones en las que se dejaban secar, fundamentalmente, higos. Era una manera de conservar la comida para aguantar el frío invierno. A pesar de estar en el sur de Tenerife, Las Vegas cuenta un clima extremo a ambos lados del termómetro debido a su altitud: 650 metros.

Viviendas bioclimáticas

Y en lo que a temperatura se refiere, este veguero conoce bien el funcionamiento de las casas cueva. "Vivir ahí es de las mejores maneras de vivir. Son viviendas bioclimáticas: en verano entras y tienes una temperatura de 12 ó 13 grados. Parece que tienes aire acondicionado. En invierno es al contrario, es cálida. Mis padres y hermanos éramos los medianeros de uno de los terratenientes de Las Vegas", recuerda.

La familia de Pérez emigró a Santa Cruz en la década de los 70 del siglo pasado. Un momento de la historia en la que el caserío vivió un vacío poblacional: Casanova también lo vivió. Además, lo muestran los registros del padrón municipal. Estos datos, al igual que toda la historia del caserío, están recogidos en el libro ‘Las Vegas. Lugar histórico' del cronista oficial de Granadilla de Abona, Emiliano Guillén Rodríguez. Un documento que este vecino eventual de Las Vegas guarda como un tesoro y en el que basa todas y cada unas de sus vivencias. "El libro está agotado. Queremos que el Ayuntamiento haga una segunda edición", reclama.

"Esto no es vida"

La vida bucólica se disuelve en Las Vegas. Una vecina anónima, que camina por la calle, dice que "esto no es vida. Para comprar una simple botella de agua hay que hacer unos 30 kilómetros". Lo cierto es que la tienda más cercana está en Chimiche, a tres kilómetros. Es decir, unos cinco minutos en coche. Pero la distancia aquí, en Las Vegas, se siente de otra manera.