Tenerife difunde su indumentaria tradicional en el Aeropuerto del Sur con motivo del Día Mundial del Turismo

El Aeropuerto de Tenerife Sur ha acogido una muestra educativa de la indumentaria tradicional canaria, una iniciativa que buscó poner en valor la riqueza cultural y patrimonial de las islas ante visitantes y residentes. Esta iniciativa se enmarca en la jornada que implica el Día Mundial del Turismo.

El evento, organizado por el Centro de Iniciativas y turismo del Sur de Tenerife (CIT Sur) en colaboración con el aeropuerto de Tenerife Sur y el Cabildo de Tenerife, ofreció a los viajeros una experiencia "cercana" a las tradiciones de la isla, a través de la exhibición de trajes típicos de distintas épocas y municipios, acompañada de explicaciones didácticas sobre su origen, materiales y usos en festividades populares, según ha indicado el Cabildo en una nota.

Así, pasajeros y usuarios del aeropuerto pudieron disfrutar de esta actividad en la zona de llegadas, donde pudieron hacerse fotos para conocer de cerca el correcto uso de la vestimenta tradicional de Tenerife. Además, se realizaron pequeñas demostraciones de cómo se visten y combinan las prendas tradicionales, lo que despertó gran interés entre turistas internacionales que descubrieron la variedad y el simbolismo de la indumentaria isleña.

Símbolo de identidad

Durante el acto, Efraín Medina, consejero de Empleo, Educación del Cabildo de Tenerife, ha destacado la importancia de esta iniciativa, afirmando que la indumentaria tradicional de Tenerife es un "símbolo de identidad y pertenencia que nos conecta con nuestra historia y nuestras raíces".

"Mostrarla en un espacio como el Aeropuerto de Tenerife Sur, en un día tan significativo como el Día Mundial del Turismo, permite que quienes nos visitan comprendan que en nuestra isla el turismo no solo es sol y playa, sino también cultura, tradición y orgullo de lo nuestro. Esta muestra educativa contribuye a visibilizar el esfuerzo de generaciones que han preservado este legado y nos invita a valorar la riqueza patrimonial de Canarias", ha añadido.

Asimismo, ha felicitado la labor que desde hace diez años lleva realizando el Consejo Sectorial de la Indumentaria Tradicional de Tenerife, ya que, con su trabajo "constante" hoy se puede mostrar "con rigor y orgullo" la riqueza de la vestimenta tradicional, convirtiéndola en "un valor añadido" para el turismo y en un motivo de identidad para todos los canarios.

Con este acto, AENA, el Aeropuerto de Tenerife Sur y Cabildo Insular de Tenerife, se han sumado a la celebración del Día Mundial del Turismo, que este año pone el foco en la importancia de la cultura y la identidad local como motores de un turismo sostenible y de calidad, según puntualiza la corporación insular.