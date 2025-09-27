Tegueste impulsa la sostenibilidad turística con nuevas ecoguías de itinerarios locales

Con motivo del Día Mundial del Turismo, el Ayuntamiento de Tegueste ha presentado oficialmente las nuevas ecoguías de itinerarios turísticos sostenibles, disponibles tanto en formato digital como en impresión. La iniciativa tiene como objetivo promover el conocimiento de los entornos naturales y agrícolas del municipio, fomentando un turismo responsable y consciente del medio ambiente.

Los itinerarios contemplados incluyen:

Mar de viñedos y campiña de Tegueste

Un cauce con historia

El Portezuelo- El Socorro

Las Peñuelas- Tegueste

Entre Valles escondidos

El alcalde de Tegueste, Norberto Padilla, destacó que “estas guías representan un recurso innovador que potencia los espacios rurales y contribuye al desarrollo sostenible de nuestra localidad, ofreciendo información precisa a visitantes y vecinos y reforzando nuestro compromiso con un turismo responsable en el marco del Día Mundial del Turismo”.

Por su parte, la concejala de Turismo y Desarrollo Local, Maura Marten, señaló que “las ecoguías complementan la red de senderos locales, brindando un instrumento educativo que permitirá a escolares y turistas conocer en profundidad los paisajes, cultivos y patrimonio natural del municipio, promoviendo la interacción respetuosa con el entorno”.

Planificación de recorridos

Diseñadas con un enfoque minimalista y respetuoso con el medio ambiente, las guías están impresas en papel reciclado, subrayando el compromiso de Tegueste con la sostenibilidad. Esta iniciativa pretende convertirse en una herramienta de referencia para la planificación de recorridos por el territorio, fomentando la conciencia ecológica entre los visitantes.

Ecoguías de Tegueste. / E. D.

Las ecoguías ya están disponibles en la Oficina de Turismo del municipio, ofreciendo rutas detalladas, mapas interactivos y recomendaciones para disfrutar de la riqueza natural de Tegueste sin afectar su equilibrio ambiental.