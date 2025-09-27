Los Silos se echa a la calle en peso para exigir la reapertura de su piscina
Mil quinientos vecinos -de un pueblo en el que residen cinco mil- reclaman reabrir la instalación cerrada en 2018 cuando expiró la concesión de Costas
«¡Queremos piscina, queremos piscina!». Para cualquier visitante en el corazón de Los Silos, el motivo de la manifestación quedó claro con el canto de las retóricas consignas. La concentración se convocó a las diez de la mañana en la plaza de La Luz, punto neurálgico entre ayuntamiento, centro médico, iglesia y el centro de visitantes del antiguo convento de San Sebastián.
Una protesta histórica en Los Silos
Con las mesas del kiosco desbordadas por los manifestantes, tres o cuatro en torno a un barraquito, poco a poco fue tomando cuerpo la protesta, en la que sorprendió la alta afluencia. «No recordamos una manifestación tan numerosa», coincidían los asistentes. Y es que mil quinientas personas se movilizaron en un pueblo de apenas cinco mil residentes.
Entre los participantes, mayores, familias con niños y centenares de cartones en forma de pancarta de mano. El reclamo: la reapertura de la piscina municipal, cerrada desde 2018. También el rechazo a una posible demolición, pues en 2016 venció la concesión de Costas y, según varios vecinos, el ayuntamiento no pagó el canon, lo que provocó el cierre decretado por la administración estatal.
“Una piscina que construyó el pueblo”
Los vecinos evitan señalar a partidos concretos. En el último decenio han gobernado socialistas y nacionalistas, pero el sentimiento es general: «Exigimos recuperar la piscina que construyó el pueblo entre 1964 y 1967, para abrir al año siguiente», explica Pedro Bazo, programador informático, mientras sostiene la bandera de las siete estrellas verdes.
Con espíritu práctico, Pedro creó hace quince días una aplicación para recoger firmas: 1.188 apoyos ya registrados, aunque bromea: «Entre ellos no figura la alcaldesa».
Seis años sin chapuzón
El informático y miembro del club Agua Dulce recuerda cuando, como voluntario, enseñó a nadar a su madre y a vecinos de Erjos, El Tanque y las medianías. «Seis años lleva ya cerrada», lamenta. Entre cánticos de «¡Queremos piscina!», vecinos recuerdan que en un solo día llegaron a pasar 1.500 personas, con entradas populares de entre 1,5 y 2,5 euros.
Tras las fiestas de la Virgen de La Luz y el Festival Boreal, el 27 de septiembre se convirtió en día de reivindicación. Omar Regalado llegó con cuartillas en mano: «En pro de un pueblo que defiende lo que es justo, en favor de una piscina que fue nuestro pasado y queremos que siga siendo presente y futuro».
Un pueblo unido en la calle
Aníbal, uno de los organizadores, preparó pancartas mientras la plaza se desbordaba. Camisetas azules con lemas como «Somos silenses hasta las trancas» y «Secarán las piscinas pero no nuestra voz» se mezclaban entre la multitud.
Fernando Hernández, promotor de la protesta, tomó el megáfono: «No buscamos culpables, sino soluciones. Como decía mi padre: que el gato cace ratones, da igual si es blanco o negro». Y la marcha arrancó por la calle grande entre gritos: «¡Ni un verano más sin piscina!».
Consignas y reclamos
«¡Costas, despierta!», «¡No queremos charcos, queremos piscina!» y «¡El pueblo unido jamás será vencido!» fueron algunas de las frases que resonaron en la TF-42. Hasta el policía del pueblo, Roque, observaba: «Me parece bien que se manifiesten, pero el permiso era solo para la calle grande».
La protesta convirtió la carretera en escenario reivindicativo. Vecinos caminaban despacio, disfrutando del poder de convocatoria. En la rotonda, Antonio Pérez resumía: «Costas no puede tratar la piscina como un yogur: vence la concesión y la tiran al contenedor».
Memoria de un emblema
Vecinos recordaban la grandeza de la instalación: «Esta piscina fue olímpica, la comparaban con la de Santa Cruz. Tenía restaurante con tres cúpulas, bar, discoteca, gimnasio, piscina infantil y trampolín central».
De vuelta al centro de visitantes, Fernando agradeció la asistencia: «Esto no lo había visto en mi vida». No hubo manifiesto oficial, solo voces ciudadanas que reiteraban: «La piscina es patrimonio de todos, identidad silense». Y el eco volvió a retumbar: «¡No es un capricho, es identidad!».
Suscríbete para seguir leyendo
- El nuevo plan del Teide, la joya natural de Tenerife, veta el vehículo privado y solo permite entrar en guagua
- La mochila que todos deben tener en Tenerife
- Un popular centro comercial de Tenerife se convierte en una auténtica jungla jurásica
- Sandías a 0,75 euros este domingo en Tenerife: Nito inaugura su local más grande (y con aparcamiento)
- El mejor jamón, pero cortado a máquina: los bocadillos más míticos de Tenerife están aquí (y las colas más largas)
- Arona pone los cimientos para liderar la creación de viviendas en Canarias
- El Cabildo recibe luz verde para el tercer carril de la TF-5 entre Guamasa y el Aeropuerto Tenerife Norte
- El simulacro volcánico pone a Tenerife en semáforo rojo