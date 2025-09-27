Los Silos se echa a la calle en peso para exigir la reapertura de su piscina

«¡Queremos piscina, queremos piscina!». Para cualquier visitante en el corazón de Los Silos, el motivo de la manifestación quedó claro con el canto de las retóricas consignas. La concentración se convocó a las diez de la mañana en la plaza de La Luz, punto neurálgico entre ayuntamiento, centro médico, iglesia y el centro de visitantes del antiguo convento de San Sebastián.

Una protesta histórica en Los Silos

Con las mesas del kiosco desbordadas por los manifestantes, tres o cuatro en torno a un barraquito, poco a poco fue tomando cuerpo la protesta, en la que sorprendió la alta afluencia. «No recordamos una manifestación tan numerosa», coincidían los asistentes. Y es que mil quinientas personas se movilizaron en un pueblo de apenas cinco mil residentes.

Entre los participantes, mayores, familias con niños y centenares de cartones en forma de pancarta de mano. El reclamo: la reapertura de la piscina municipal, cerrada desde 2018. También el rechazo a una posible demolición, pues en 2016 venció la concesión de Costas y, según varios vecinos, el ayuntamiento no pagó el canon, lo que provocó el cierre decretado por la administración estatal.

“Una piscina que construyó el pueblo”

Los vecinos evitan señalar a partidos concretos. En el último decenio han gobernado socialistas y nacionalistas, pero el sentimiento es general: «Exigimos recuperar la piscina que construyó el pueblo entre 1964 y 1967, para abrir al año siguiente», explica Pedro Bazo, programador informático, mientras sostiene la bandera de las siete estrellas verdes.

Tan incondicionales como entusiastas usuarias de la piscina que reclaman su reapertura. / Arturo Jiménez

Con espíritu práctico, Pedro creó hace quince días una aplicación para recoger firmas: 1.188 apoyos ya registrados, aunque bromea: «Entre ellos no figura la alcaldesa».

Seis años sin chapuzón

El informático y miembro del club Agua Dulce recuerda cuando, como voluntario, enseñó a nadar a su madre y a vecinos de Erjos, El Tanque y las medianías. «Seis años lleva ya cerrada», lamenta. Entre cánticos de «¡Queremos piscina!», vecinos recuerdan que en un solo día llegaron a pasar 1.500 personas, con entradas populares de entre 1,5 y 2,5 euros.

Manifestación por la piscina de Los Silos / Arturo Jiménez

Tras las fiestas de la Virgen de La Luz y el Festival Boreal, el 27 de septiembre se convirtió en día de reivindicación. Omar Regalado llegó con cuartillas en mano: «En pro de un pueblo que defiende lo que es justo, en favor de una piscina que fue nuestro pasado y queremos que siga siendo presente y futuro».

Un pueblo unido en la calle

Aníbal, uno de los organizadores, preparó pancartas mientras la plaza se desbordaba. Camisetas azules con lemas como «Somos silenses hasta las trancas» y «Secarán las piscinas pero no nuestra voz» se mezclaban entre la multitud.

Fernando Hernández, de espalda, se dirige a los participantes; con la bandera, Pedro Bazo. / Arturo Jiménez

Fernando Hernández, promotor de la protesta, tomó el megáfono: «No buscamos culpables, sino soluciones. Como decía mi padre: que el gato cace ratones, da igual si es blanco o negro». Y la marcha arrancó por la calle grande entre gritos: «¡Ni un verano más sin piscina!».

Consignas y reclamos

«¡Costas, despierta!», «¡No queremos charcos, queremos piscina!» y «¡El pueblo unido jamás será vencido!» fueron algunas de las frases que resonaron en la TF-42. Hasta el policía del pueblo, Roque, observaba: «Me parece bien que se manifiesten, pero el permiso era solo para la calle grande».

La protesta convirtió la carretera en escenario reivindicativo. Vecinos caminaban despacio, disfrutando del poder de convocatoria. En la rotonda, Antonio Pérez resumía: «Costas no puede tratar la piscina como un yogur: vence la concesión y la tiran al contenedor».

Memoria de un emblema

Vecinos recordaban la grandeza de la instalación: «Esta piscina fue olímpica, la comparaban con la de Santa Cruz. Tenía restaurante con tres cúpulas, bar, discoteca, gimnasio, piscina infantil y trampolín central».

Un grupo de manifestantes a su llegada a la rotonda que está junto a los aparcamientos de Los Silos. / Arturo Jiménez

De vuelta al centro de visitantes, Fernando agradeció la asistencia: «Esto no lo había visto en mi vida». No hubo manifiesto oficial, solo voces ciudadanas que reiteraban: «La piscina es patrimonio de todos, identidad silense». Y el eco volvió a retumbar: «¡No es un capricho, es identidad!».