El nuevo plan de gestión del Teide abre la puerta al cobro de una ecotasa

El nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional del Teide abre la puerta al cobro de una ecotasa para reforzar los programas de protección y conservación del espacio protegido más visitado de Europa. Este impuesto verde se podrá añadir al cobro de los servicios no básicos que contempla el nuevo marco regulatorio, acordado por el Gobierno de Canarias y el Cabildo y que sustituirá al vigente, de hace 23 años. La ecotasa en la cima de España es una promesa que lanzó la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, durante el último Debate sobre el Estado de la Isla, celebrado en mayo.

El impuesto recaerá en los turistas, un porcentaje de la tarifa que tendrán que pagar por los recorridos en guagua o las rutas guiadas. Será la primera vez que se les cobre por estos y otros servicios, como la visita a las exposiciones y a la proyección de audiovisuales interpretativos en los centros de visitantes del Portillo, Telesforo Bravo, Cañada Blanca y los que pudieran crearse; la visita al Museo Etnográfico Juan Évora, el servicio de información, control y seguridad a lo largo del sendero Telesforo Bravo que conduce a la cima de España, y publicaciones, guías, audio guías y folletos especializados.

El nuevo plan contempla el cobro de estas prestaciones. El que todavía permanece vigente también recoge esta posibilidad –sin especificar cuáles son los servicios concretos susceptibles de cobro– pero no se hizo efectiva. La intención del actual Gobierno insular, sin embargo, es aprovechar la mayor claridad del nuevo PRUG en este apartado y aplicar esas tarifas contempladas en el documento principalmente a los turistas, tanto nacionales como extranjeros. Los residentes, por contra, no tendrán que pagar por las guaguas lanzadera y en el resto de servicios no básicos también disfrutarán de la gratuidad o de descuentos. Está por ver si se hará una distinción entre los residentes de Tenerife y los del resto de la Isla, como ocurre en el sendero del barranco de Masca, donde los tinerfeños no pagan y los otros residentes tienen precio especial.

El nuevo plan, que enfila la recta final de su aprobación, deja claro que «se mantendrá el carácter gratuito del acceso general al parque nacional y a los servicios básicos que ofrece la administración gestora al visitante», que es el Cabildo. Estos servicios incluyen la información y la orientación general, así como «una interpretación elemental para fomentar la comprensión y apreciación del patrimonio del parque para inducir una actitud favorable a la conservación, la política de gestión, las normas que lo rigen y los programas de acción».

Este porcentaje en las tarifas de los servicios incrementará las partidas destinadas al control de la cima de España

No ocurre lo mismo con las prestaciones no básicas ya mencionadas, por las que habrá que pagar y entre las que se incluye «el aparcamiento ordenado y vigilado de la Ruleta, Cañada Blanca, Museo etnográfico Juan Évora, la zona de uso especial del aparcamiento junto a la carretera TF-21 –próxima al Teleférico– y las Minas de San José si se pudiera realizar el control correspondiente».

Ecotasa destinada a la conservación

Será en estas tarifas donde se incluya la ecotasa para destinar esos fondos a proyectos de conservación de la riqueza biológica y geológica de un paraje único en el mundo. La idea es crear este impuesto una vez que se apruebe el PRUG y que la Corporación insular reciba del Ejecutivo regional la transferencia definitiva de las competencias del espacio protegido, tal y como confirmó ayer José Miguel Ruano, consejero insular de Presidencia, quien espera que estos pasos se den antes de final de año.

Fila de coches aparcados en el entorno del Parador del Parque Nacional del Teide. / Arturo Jiménez

Según la última memoria del parque nacional, el gasto en restauración, conservación e investigación es de poco más de dos millones al año. Los principales programas tienen que ver con la restauración de las zonas afectadas por incendios, la mejora de los ecosistemas de cumbre, el control de especies introducidas –principalmente el conejo y el muflón– y la conservación del cedro canario. La ecotasa permitirá incrementar este presupuesto y ampliar los medios para cuidar la joya natural de Tenerife.