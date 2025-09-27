CC pide sanciones a la empresa que gestiona el vertedero

Coalición Canaria (CC) en Arico considera necesario que se sancione a la empresa que gestiona el Complejo Ambiental Insular (CAI) «si persisten los incumplimientos». Su portavoz, Víctor García, recuerda que « el inicio del mandato estuvo marcado por la contundencia del Cabildo y no nos cabe duda que se seguirán tomando este tipo de medidas si es necesario», en alusión a la retención de 14 millones de euros en el pago a la UTE responsable del vertedero de la Isla que aplicó la Corporación insular a finales de 2023 «por deficiencias en la gestión».

Víctor García sostiene que «el futuro de Arico y de la gestión del Complejo Ambiental pasa por sancionar a la empresa cada vez que incumpla el contrato», medida que debe completarse con acciones como «elaborar una propuesta seria y rigurosa desde el Ayuntamiento, con respaldo técnico y político, y tender la mano al consenso real». El edil explica que su grupo visitó el recinto y habló con trabajadores para conocer su situación de primera mano. Por ello, afirma que CC trasladó al Cabildo «propuestas de mejora relacionadas con las condiciones del personal, el estado de las compactadoras y los aparentes fallos en el mantenimiento por parte de la empresa responsable».

Los problemas del Complejo Ambiental requieren «responsabilidad y rigor» y aplicar soluciones a cuestiones como «los volados de plásticos, que la empresa está obligada a recoger; avanzar en el reciclaje o mejorar la educación ambiental en toda la Isla».

Coalición Canaria de Arico muestra su preocupación por «la falta de rigor e irresponsabilidad del gobierno local de PSOE y PP» al afrontar la situación del Complejo Ambiental. García señala el uso político de «la cuestión más importante» del municipio y les reprocha que ante el pleno aborden una moción crítica con el Cabildo «sin dictamen previo, sin informes técnicos ni jurídicos, fuera del orden del día y sin convocar las comisiones informativas previas. Todo ello para solicitar medidas ya ejecutadas, en trámite o que se encuentran en el contrato de gestión del Complejo Ambiental».

El concejal incide en que «enterrar basura nunca ha sido la solución». Además, Víctor García cuestiona la gestión municipal del servicios y acusa a PSOE y PP de que «Arico ha paralizado el contrato de recogida de residuos contribuyendo a una gestión deficiente de los residuos locales, situación que se ha denunciado varias veces en el pleno municipal por parte de los nacionalistas». n