Adeje espera por el Gobierno canario para ser zona tensionada
Hace año y medio que el Pleno de Granadilla de Abona decidió solicitar la declaración para tratar de rebajar el precio de los alquileres
El Ayuntamiento de Adeje está a la espera de que el Gobierno de Canarias responda a la solicitud formal que realizó el Consistorio solicitando la declaración de zona tensionada, fórmula habilitada por el Ejecutivo central para hacer frente a la escasez de viviendas y a los elevados precios de los alquileres. La Administración municipal adejera informa de que cumplió con el trámite establecido poco después de adoptar el acuerdo plenario, en abril del año pasado.Es decir, aportó el estudio requerido en la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda.
Fue el 3 de abril de 2024 cuando el Pleno del Ayuntamiento adejero acordó solicitar al Gobierno de Canarias que elabore los estudios correspondientes y preceptivos y declare Adeje como zona de mercado residencial tensionado. Solo Vox rechazó la propuesta que respaldaron PSOE (grupo de gobierno y proponente), CC, PP y Unidas Podemos. Esta decisión plenaria es la base para desarrollar otras medidas que persiguen atajar el problema de la falta de viviendas en alquiler en el municipio.
El acuerdo incluyó una enmienda de adición planteada por Unidas Podemos en el sentido de instar al Gobierno central a inventariar y analizar el patrimonio de la Administración y de los organismos públicos y al Gobierno de Canarias a que ponga los medios necesarios para el correcto desarrollo del índice de referencia de precios de alquiler de viviendas en la Comunidad Autónoma.
Para que Adeje sea declarada zona tensionada debe cumplir algunas condiciones y parámetros socioeconómicos. Entre ellos está la necesidad de que los adejeros utilicen el 30% de sus ingresos para el pago de la vivienda o que el precio de compra o alquiler experimentara aumentos superiores a tres puntos del IPC en los cinco años anteriores, existiendo la posibilidad de realizar este estudio por zonas o núcleos poblaciones dentro del propio municipio.
Adeje se mantiene a la espera de la decisión del Gobierno de Canarias mientras avanza en cuestiones complementarias. «Ni la ley ni la declaración de zona tensionada contemplan la obligatoriedad» de los propietarios de las viviendas a aplicar la normativa y recibir los beneficios fiscales que contempla la declaración de zona tensionada, que podría alcanzar hasta un 90% en la declaración de la renta, defendió el gobierno municipal.
La crisis habitacional se ha acentuado en el año y medio transcurrido desde que Adeje adoptó el acuerdo plenario de pedir la declaración de zona tensionada.
Los dos gobierno de Granadilla de Abona
El 27 de marzo de 2024, el Pleno de Granadilla de Abona aprobó por unanimidad instar al Gobierno de Canarias a que declare al municipio como zona de mercado residencial tensionado. Gobernaban PSOE y PP, con la socialista Jennifer Miranda como alcaldesa. Tras el relevo en la Alcaldía a través de una moción de censura, CC-PP-Vox gestionan un municipio que tiene por alcalde al nacionalista José Domingo Regalado. Tampoco aquí hay avances.
El alcalde anunció esta semana al Pleno la elaboración de un estudio sobre la situación de la vivienda en Granadilla que servirá de base para crear la oficina que gestionará ayudas de alquiler, compra, rehabilitación y acceso a viviendas de protección oficial.
La Orotava fue el primer municipio de Canarias en plantear la declaración de zona tensionada. El pleno orotavense lo hizo en noviembre del año 2023. Hasta hoy.
