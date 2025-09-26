Simulacro volcánico en Tenerife: viviendas arrasadas y cientos de evacuados

Doscientas personas evacuadas, 188 viviendas arrasadas, afectaciones al tráfico aéreo y núcleos de población confinados son algunos de los efectos ensayados de un simulacro de erupción volcánica desarrollado este viernes en Garachico, en el norte de Tenerife.

Ha sido un ejercicio complicado y muy realista que ha involucrado a unos mil efectivos de emergencias, protección civil o científicos, así como a la población de la localidad y a cientos de personas figurantes, todo para comprobar que Tenerife cuenta con "una maquinaria bien engrasada" y una respuesta segura que se mejorará a partir de esta experiencia.

Así lo ha señalado la presidenta del Cabildo insular, Rosa Dávila, al finalizar este ejercicio, integrado en el Mecanismo Europeo de Protección Civil, que ha contado con observadores internacionales y que ha incluido avisos ES-Alert recibidos en los teléfonos móviles en toda la isla.

La propia Rosa Dávila participó en una rueda de prensa que formaba parte del simulacro, en la que informó de que no hubo víctimas salvo unos heridos leves en un accidente de tráfico simulado durante el traslado de las personas evacuadas.

Evacuados

"Tenemos 200 evacuados alojados en el albergue y la colada, que ya ha llegado al mar, ha afectado a más de 188 viviendas, con unos 750 habitantes afectados", resumió la presidenta del Cabildo.

Además, se decretó la emergencia hídrica por problemas de abastecimiento en Garachico, en Los Silos y en Buenavista.

De manera preventiva la Unidad Militar de Emergencias evacuó bienes de interés cultural para ponerlos a salvo en lugar seguro, según el balance simulado.

Gran columna de ceniza

Itahiza Domínguez, director del Instituto Geográfico Nacional en Canarias, detalló que la erupción simulada comenzó a las 10:00 horas y se generó una columna de ceniza de 8 kilómetros de altura que, según la situación meteorológica afectaría al sur de la isla.

Simulacro volcánico en Tenerife /

El volcán simulado reventó en Trevejo, en la zona de Arenas Negras, justo donde en 1706 se produjo una erupción real que arrasó el puerto de Garachico, que entonces era el más importante de la isla.

La colada avanzó con rapidez hacia el acantilado sobre la villa de Garachico, adonde llegó hacia 11:30 horas, para alcanzar el mar al mediodía y empezar a formar un delta lávico.

Mala calidad del aire

No se sintieron terremotos asociados a la erupción y la afectación más destacada ha sido en la calidad del aire, según explicó Montse Román, jefa del Servicio de Protección Civil del Gobierno de Canarias.

Román dijo que en el ejercicio se han producido numerosos incidentes simultáneos, desde problemas de tráfico durante la evacuación, transporte de mascotas y animales, búsquedas de personas desaparecidas y rescate de bienes culturales en riesgo por las coladas.

Mensaje de alerta enviado a la población. / E. D.

El rescate involucró a unos senderistas que fueron sorprendidos por la erupción durante una excursión.

Protocolos de evacuación

"Hemos puesto a prueba los protocolos de evacuación de población y animales, la información ciudadana, el reparto de los kits de emergencia o la coordinación con bomberos y la UME", expuso.

Se ha ensayado también el uso de drones, que aportaron imágenes en tiempo real para el Comité Científico y facilitaron la detección de nuevas coladas y concentraciones térmicas.

Se desplegaron sensores fijos y móviles para medir la presencia de gases volcánicos, lo que llevó al confinamiento de la población en el municipio de El Tanque y de cuatro centros educativos.

Durante este simulacro fueron activados el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico en la Comunidad Autónoma de Canarias (Pevolca) en fase de emergencia (semáforo rojo).

También se activó el Plan de Emergencia Insular, el Plan Insular por riesgo de erupción del Cabildo de Tenerife y los planes municipales de emergencia.

Balance del simulacro

“Los objetivos se han cumplido y nos llevamos grandes lecciones y aprendizajes de esta experiencia”, señaló la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, quien subrayó que “hoy marcamos un hito en la gestión de emergencias, reforzando la confianza mutua entre equipos insulares, nacionales y europeos. El despliegue ha sido, sin duda, ambicioso y sin precedentes en nuestra isla, demostrando que tenemos capacidad para ofrecer una respuesta efectiva y coordinada ante una crisis volcánica.

“Con los datos recogidos hoy -continuó la presidenta- procederemos a una evaluación técnica en profundidad que permitirá identificar fortalezas, necesidades de ajuste, y mejoras operativas. Los resultados serán integrados en los planes operativos del Cabildo y puestos a disposición de las instituciones insulares y nacionales, así como de los organismos europeos implicados”.

El presidente del Consorcio EU-MODEX LOT 4, Bogdan Pop, mostró su satisfacción por el trabajo realizado durante el simulacro y tildó de “arduo” el trabajo realizado para la planificación y organización de un evento de estas características. “Hoy estaremos mejor preparados”, indicó Pop.

Participantes en el simulacro de Garachico. / Arturo Jiménez

Por su parte, la consejera de Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, reiteró su felicitación a todos los integrantes del simulacro que han demostrado su capacidad de reacción y trabajo. “No solo nos preocupa sino nos ocupa la población de Tenerife y hoy hemos demostrado que estamos mejor preparados para un emergencias de estas características”.

El viceconsejero del Emergencias del Gobierno de Canarias, Marcos Lorenzo, indicó que tanto todo el operativo participante en el simulacro como la población de Garachico ha tenido una conducta ejemplar y demuestra la importancia de unir voluntades para estar mejor preparados ante las emergencias”

El ejercicio de riesgo volcánico EU MODEX Tenerife 2025 ha incluido la ejecución de 13 ejercicios de alta complejidad técnica, tanto de campo como de mesa, en una extensión de unos 30 kilómetros cuadrados (municipio de Garachico), desde las 8:00 hasta las 14:00 horas.