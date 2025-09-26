¿Qué hacer este fin de semana en Tenerife? Listado de planes

Tenerife sigue cargada de actividades durante los fines de semana en una apuesta tanto pública como privada por mantener el ocio en la Isla. Desde eventos de cine, música y deportivos, diferentes opciones para vivir unos días diferentes. Si tenías pensando quedarte en casa, ve abriendo el armario a ver que te vas a poner porque no podrás evitar acudir a una de estas actividades.

Cine

Un fotograma de la película. / TEA

TEA Tenerife Espacio de las Artes programa este fin de semana, a las 19:00 horas, Tres amigas (Trois amies, 2024), la nueva película de Emmanuel Mouret. Esta comedia dramática francesa, candidata al León de Oro y una de las grandes revelaciones del pasado Festival de Cine de Venecia, explora las relaciones amorosas y la amistad a través de un grupo de mujeres que pasa por diferentes momentos vitales: de la insatisfacción al conformismo, pasando por el adulterio o el desencanto con sus respectivas parejas. Este filme repleto de humor y fragilidad se podrá en versión original en francés subtítulos en español.

Fiestas del Cristo

Las fiestas del Cristo de Tacoronte viven este fin de semana sus últimos actos. El sábado estará enfocado a actos familiares, deportivos y religiosos, que culminarán con verbena. El domingo, a los actos religiosos se une la XXXIX Feria de Artesanía. Ya por la noche, tendrá lugar el espectáculo Los Cantadores en concierto, con la colaboración especial de Falete. Conoce en este enlace todos los actos del fin de semana.

Pisaca Fest

Las Fiestas de El Toscal, en Santa Cruz de Tenerife, celebran este sábado su día grande con el Pisaca Fest, un evento que se prolongará desde las 11:00 hasta las 23:00 horas. Los más pequeños podrán disfrutar de hinchables y talleres hasta las 20:00 horas, con dos espectáculos destacados a las 12:30 horas: el festival 'El Rey León' y el show del 'Payaso Cañita'. La música será el plato fuerte a partir de las 14:00 horas con un cartel que incluye a Dj Rayco Sánchez (de 14:00 a 15:15 horas) y Dj Toni de la Calle (de 15:15 a 16:00 horas), seguidos por las bandas Almas de Goma (de 16:00 a 17:00 horas) y Sureto (de 17:00 a 18:00 horas).

Cartel de las Fiestas de El Toscal / E. D.

La tarde continuará, entre las 18:00 y 19:00 horas, con el tributo a Hombres G del grupo La Cagaste Burt Lancaster, para dar paso después a los ritmos de Agua del Chorro (de 19:00 a 20:30 horas) e Hydra 2.0 (de 20:30 a 22:00 horas). Un DJ “sorpresa” pondrá el broche final a la noche, con una actuación de 22:00 a 23:00 horas. Durante todo el día, una zona gastronómica estará a disposición de todos los asistentes.

Deportes

Santa Cruz de Tenerife acoge este domingo la XII edición de la OCR Crossfast Race Cívico-Militar, una prueba deportiva única que combina esfuerzo, compañerismo y la unión entre civiles y militares, y que contará con más de 70 obstáculos. Se desarrollará en el Acuartelamiento de Hoya Fría, a partir de las 08:30 horas.