La piscina cubierta de Candelaria sale a concurso por 7,1 millones

Candelaria destinará más de 7,1 millones de euros de financiación propia a la construcción, en 24 meses, de la piscina municipal cubierta, que se ubicará en la Rambla Los Menceyes frente al pabellón del colegio Punta Larga. El Pleno dio luz verde ayer, por unanimidad, al proceso de licitación para ejecutar un proyecto cuyo primer anuncio público data de 2011.

Ayer, el portal de contrataciones publicó la licitación de la dirección de obra de Ingeniería y Coordinación de Seguridad y Salud de esta actuación por un importe de 226.440 euros.

La alcaldesa de Candelaria, Mari Brito, expresó su agradecimiento al personal municipal, jurídico y técnico, el trabajo realizado en este expediente «de vital importancia para el municipio y en el que se lleva trabajando intensamente en los últimos años». Palabras secundadas por el resto de partidos políticos que forman el Pleno.

El proyecto contempla una piscina cubierta de dos vasos polivalentes y de enseñanza; un gimnasio, vestuarios y una planta de aparcamientos con capacidad para 63 vehículos, además de plazas situadas en el exterior del recinto. La planta alta albergará la zona de cardiomusculación con equipamiento fijo y salas de actividades dirigidas a distintos públicos.

La edificación se realizará en un solar municipal de 3.210 metros cuadrados que en la actualidad se utiliza como aparcamiento público. La pérdida de estas plazas es un aspecto sobre el que llamaron la atención los portavoces de los grupos políticos de la oposición candelariera (PP, CC, Unidas sí Podemos y Vox).

Este proyecto está salpicado por la polémica. El 30 de octubre de 2017, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) anuló la adjudicación de la obra realizada el 30 de diciembre de 2025. El 18 de septiembre de 2018, la Mesa de Contratación declaró desierto el procedimiento de licitación.

A la espera de esta obra, Costas sigue impidiendo la reapertura de la piscina municipal existente al no renovar la concesión que solicita el Ayuntamiento.