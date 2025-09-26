A juicio por agredir y violar a una mujer en un apartamento en Tenerife

Siete años han transcurrido desde el día en el que una mujer sufrió un violento asalto en el apartamento en el que se alojaba en el sur de Tenerife. La próxima semana se celebra el juicio por estos hechos en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife después de que la vista oral se suspendiera a principios del pasado mes de julio ante la incomparecencia del acusado. La Fiscalía solicita para el presunto agresor una pena de 13 años de prisión por los delitos de agresión sexual, robo con violencia en casa habitada y lesiones. El abogado de la defensa alegó, al inicio de la vista que tuvo que ser suspendida, que su cliente reside en la Península y no había podido viajar a la isla porque "había perdido el DNI". Ante este imprevisto, los magistrados de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial fijaron la celebración del juicio para el próximo 29 de septiembre.

Al juicio no podrá asistir la principal testigo y víctima de las agresiones, ya que falleció tiempo después de los hechos, que se produjeron el 13 de mayo de 2018. La muerte de la mujer se produjo por circunstancias no relacionadas con estos hechos, según señala el Ministerio Fiscal. Sin embargo, sus herederos reclaman que se haga justicia y demandan reparación, como el derecho a ser indemnizados por los daños morales que sufrió su familiar y la restitución del dinero que el acusado presuntamente robó de una caja fuerte del apartamento. La indemnización que la fiscal solicita que le sea impuesta al acusado asciende a 33.500 euros. En concreto, 30.000 euros por los daños morales y 3.500 euros que era la cantidad que sustrajo de la caja fuerte instalada en el apartamento.

Los hechos ocurrieron a las 08:30 horas en unos apartamentos del municipio de Arona. La fiscal sostiene que el acusado, de nacionalidad marroquí, escaló los cerca de dos metros de altura del muro perimetral del apartamento y accedió al salón en el que se encontraba la mujer sentada en un sillón. La mujer debió de quedarse petrificada ante la irrupción del desconocido. El individuo se sentó junto a ella, le puso el brazo por encima y le dio un puñetazo a la altura de los ojos. Con ese golpe derribó a la mujer, que cayó al suelo casi sin poder reaccionar.

Escaló un muro

El agresor aprovechó esa circunstancia para agarrarla de un brazo y arrastrarla por el suelo hasta el dormitorio. La mujer reaccionó e intentó impedir que el hombre continuara con la agresión, pero fue en vano. La fiscal detalla que el acusado logró poner a la víctima sobre la cama, desnudarla y penetrarla. En un momento dado de la agresión, el individuo trasladó a la mujer al salón para que bebiera agua hasta que de nuevo la arrastró al dormitorio, la colocó de rodillas y boca abajo, y la violó al menos hasta en seis ocasiones más, tanto por la vagina como por el ano.

Durante horas, el agresor continuó con las agresiones. No le bastó con golpearla y violarla. Antes de abandonar el apartamento, se apropió del teléfono móvil de ella y de una cantidad de dinero que estaba sobre una mesa auxiliar hasta que se percató que, en el interior del armario del dormitorio, había una caja fuerte. Con amenazas se hizo con la llave de este dispositivo de seguridad y se apropió de los 3.500 euros que guardaba en el interior.

La mujer sufrió diversas lesiones como hematomas, edemas y equimosis en diferentes partes del cuerpo. Tras denunciar los hechos, se investigó el caso y se dio con el paradero del presunto agresor, que se había trasladado a la Península. El hombre fue detenido y puesto a disposición judicial. La autoridad del juzgado de instrucción en funciones de guardia donde compareció decidió poner en libertad con cargos al presunto agresor, pero posteriormente dictó un auto de busca y captura al no comparecer el investigado en una vista en la que se iba a decretar su ingreso en prisión provisional.

Tiempo después fue detenido por un delito contra la salud pública, se acordó entonces su ingreso en prisión y posteriormente fue puesto en libertad de nuevo.

Ahora, si no hay otro impedimento más, el investigado se sentará en el banquillo de los acusados para afrontar una pena de al menos 13 años de prisión y otros siete de libertad vigilada así como el abono de una indemnización que asciende a los 33.500 euros.