La filoxera ni está erradicada ni hay relax en su control
El Gobierno de Canarias realiza más de 4.400 inspecciones y el foco está "muy delimitado" entre Valle de Guerra y Tacoronte
La plaga de filoxera que afecta al norte de Tenerife no está erradicada, aunque ha "bajado el nivel de tensión", si bien desde el Gobierno de Canarias van a intensificar las medidas de control, de inspección, y de búsqueda, principalmente en raíz y en suelo.
El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, en comisión parlamentaria ha hablado de esta plaga a instancias del PSOE y ha aclarado que no ha bajado el nivel de control, de inspección, ni de eliminación de la filoxera.
En este contexto, el Ejecutivo ha realizado un poco más de 4.400 inspecciones y hay 66 indicaciones positivas, todas en la misma zona, y el foco "muy delimitado" que hay se concentra entre Valle Guerra y Tacoronte.
El lunes se va a reunir el comité técnico creado para erradicar esta plaga para garantizar que de que en raíz y en suelo no hay plaga, lo cual, según el consejero, es extraño.
"La obligación de este gobierno es hacer todos los esfuerzos posibles para intentar controlar y erradicar" la plaga, ha insistido Quintero.
Asimismo, ha confirmado que todos los 66 focos de filoxera detectados en el archipiélago han sido tratados y más de la mitad ya se consideran eliminados. El consejero explicó que el protocolo aplicado incluye tratamientos con productos autorizados por la Unión Europea, la quema o enterramiento profundo de plantas infectadas y el sellado del terreno en un radio de 50 metros para evitar su propagación.
De forma paralela, el Ejecutivo ha puesto en marcha un invernadero de doble capa y máxima seguridad, donde a finales de año se sanearán las primeras 12 variedades de vid solicitadas por los consejos reguladores, de un total de 30 previstas.
- El nuevo plan del Teide, la joya natural de Tenerife, veta el vehículo privado y solo permite entrar en guagua
- La mochila que todos deben tener en Tenerife
- La Guardia Civil denuncia a un hombre por vender alimentos y bebidas en el mirador de Chipeque
- Un popular centro comercial de Tenerife se convierte en una auténtica jungla jurásica
- El mejor jamón, pero cortado a máquina: los bocadillos más míticos de Tenerife están aquí (y las colas más largas)
- Arona pone los cimientos para liderar la creación de viviendas en Canarias
- El Cabildo recibe luz verde para el tercer carril de la TF-5 entre Guamasa y el Aeropuerto Tenerife Norte
- Teno Alto en Buenavista del Norte: cuando el aislamiento no pasa factura