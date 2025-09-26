Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Directo: primer simulacro de erupción volcánica en España, desde Tenerife

Desde las Desde las 7.00 hasta las 14.00 horas se desarrollará el ejercicio que probará en Garachico la capacidad de la Isla ante una eventual situación de emergencia por erupción. A las las 9:20 horas sonará en los móviles la señal de alarma que informa de evacuaciones, confinamientos u otras incidencias de seguridad

Simulacro volcánico en Tenerife

Simulacro volcánico en Tenerife / Arturo Jiménez

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

El semáforo volcánico alcanza este viernes el nivel rojo ante una erupción inminente en Tenerife. Esa es la situación en la que se desarrolla hoy el simulacro volcánico en Garachico en el que la isla prueba su capacidad de respuesta ante una eventual situación de emergencia de este tipo evaluando los protocolos de actuación, que incluyen evacuación, confinamiento, gestión de recursos, coordinación institucional y comunicación con la ciudadanía e involucra a instituciones, fuerzas de seguridad, servicios de emergencias y a la población de los municipios afectadosd

