En Directo
Directo: primer simulacro de erupción volcánica en España, desde Tenerife
Desde las Desde las 7.00 hasta las 14.00 horas se desarrollará el ejercicio que probará en Garachico la capacidad de la Isla ante una eventual situación de emergencia por erupción. A las las 9:20 horas sonará en los móviles la señal de alarma que informa de evacuaciones, confinamientos u otras incidencias de seguridad
El semáforo volcánico alcanza este viernes el nivel rojo ante una erupción inminente en Tenerife. Esa es la situación en la que se desarrolla hoy el simulacro volcánico en Garachico en el que la isla prueba su capacidad de respuesta ante una eventual situación de emergencia de este tipo evaluando los protocolos de actuación, que incluyen evacuación, confinamiento, gestión de recursos, coordinación institucional y comunicación con la ciudadanía e involucra a instituciones, fuerzas de seguridad, servicios de emergencias y a la población de los municipios afectadosd
Leticia Dorta Lemus
Un simulacro de erupción lo más real posible
Ataques de ansiedad, rescate de patrimonio y un accidente durante una evacuación han formado parte del ejercicio
J. A. M.
El simulacro volcánico pone a Tenerife en semáforo rojo
Johanna Betancort Galindo
Tenerife entra en prealerta volcánica: así es el inicio del mayor simulacro nacional
La isla se prepara para la evacuación simulada más grande del país con el Plan de Actuación Insular frente al Riesgo Volcánico (PAIV)
