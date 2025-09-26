Nuevo despropósito en el Teide: una multitud de vehículos bloquea un área de estacionamiento
Las imágenes que circulan por redes sociales muestran el colapso del Parque Nacional
Los despropósitos en el Parque Nacional del Teide parece que no cesan, ni aun teniendo en cuenta las nuevas medidas que entrarán en vigor con el nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG), que se someterá a aprobación el próximo lunes día 29 de septiembre en una reunión telemática del Patronato de este espacio.
Este jueves, 25 de septiembre, varias cuentas en redes sociales han denunciado una imagen que nadie quiere ver: multitud de vehículos aparcados de cualquier manera, en los arcenes e incluso en zonas de tierra. Una situación que deja lejos de ningún tipo de concienciación ciudadana y, mucho menos, de protección al medio ambiente.
En este sentido, la cuenta de Tenerife Vial citaba: "El Teide ya no es carretera, es pasillo estrecho entre coches mal aparcados, quads en cunetas y arcenes convertidos en baños improvisados".
Un aparcamiento bloqueado
Y si estos hechos dañan la imagen de la principal 'joya' natural de la isla, peor es aún la situación que muestra ATAN Tenerife.
En un vídeo publicado por la asociación ecologista se puede una zona de aparcamientos en el Parque Nacional totalmente bloqueada. De hecho, se escucha a una persona decir: "De aquí no vamos a salir en media hora o más".
Coches, furgonetas, quads bloqueados, y cientos de personas andando a sus anchas por este paraje natural, en una situación que se está volviendo más normal de lo que debería.
