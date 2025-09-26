Confirmada la entrega a Italia de un residente en Tenerife por narcotráfico
La Audiencia Nacional rechaza los recursos del acusado contra una sentencia de un juzgado de Perugia que le condenó a seis años y tres meses de prisión
La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha resuelto finalmente el complejo pulso judicial en torno a la entrega a Italia de un ciudadano residente en Tenerife reclamado por las autoridades judiciales de Perugia por delitos de tráfico de drogas. Con esta decisión, el tribunal confirma que España accederá a su entrega, desestimando los recursos presentados por la defensa y dando la razón al Ministerio Fiscal en su apelación. El resultado: el acusado deberá cumplir en Italia la totalidad de la pena refundida de seis años y casi cuatro meses de prisión.
El caso arrancó con una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) cursada por Italia y recibida en la Audiencia Nacional en verano de 2025. El objetivo era lograr la entrega del acusado para ejecutar varias condenas por tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, que habían sido acumuladas en un solo asunto para la ejecución de sentencia.
La orden de entrega del procesado detallaba que las distintas sentencias dictadas contra este sumaban un total de seis años, tres meses y 28 días de prisión. La legislación italiana había procedido a refundirlas, de modo que el cumplimiento se articularía como una condena única.
El Juzgado Central de Instrucción número uno de la Audiencia Nacional, en un primer momento, acordó la entrega, pero la defensa presentó un recurso contra esta decisión al considerar que la medida de entrega era desproporcionada ya que una de las condenas por las que se reclamaba al reo era de tan solo un mes de prisión, cuando la legislación española establece un umbral mínimo de cuatro meses para conceder una extradición. Además, el letrado defendió una falta de información por parte de las autoridades judiciales italianas y aseguró que su cliente fue condenado en su ausencia, sin garantías procesales.
Con esos elementos, la Audiencia Nacional aceptó parcialmente su recurso en agosto al excluir la condena de un mes del conjunto de penas reclamadas, y dictó un auto contra el que la Fiscalía recurrió al rechazar la disolución del texto legal que sumaba las condenas.
Finalmente, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dictado un auto, que aclara que es firme, y destaca en su decisión la licitud por la que Italia reclama la extradición. Señala que «no cabe excluir ninguna de las condenas parciales, incluida la de un mes, porque ello supondría romper la lógica de la refundición y poner en cuestión una resolución judicial firme de otro Estado miembro». Añade que Italia envió información suficiente sobre las condenas y la firmeza de las sentencias. Además, rebate el tercer argumento del recurso del acusado, pues estuvo presente en el proceso de 2010 en Perugia, fue detenido en flagrancia del delito y asistió a la lectura de la sentencia.
La defensa rebate sin éxito la orden por motivos de arraigo en Tenerife
La defensa letrada del reclamado por los tribunales italianos basó su escrito de recurso contra la orden de extradición solicitada por las autoridades del país transalpino en varios supuestos que entendía lesionaban los derechos de su patrocinado. Por un lado, la falta de motivación para solicitar la extradición inicial basada en una condena a un mes de prisión cuando el mínimo legal para ser causa motivada para una extradición debe superar los cuatro meses de condena, la falta de información sobre los proecdimientos enjuiciados por los que se le reclamaba, que su cliente fue juzgado en un proceso en el que no habría estado presente y, por último, el arraigo y las circunstancias personales que rodean al condenado reclamado por Italia.
Los cuatro argumentos fueron rebatidos por el alto tribunal español en un auto que ha sido declarado firme y que desestima en todos sus extremos. Los tres primeros argumentos que conforman el relato del recurso, fueron rechazados con la documentación enviada por los tribunales de Italia y que vinieron a desvirtuar las pretenciones del acusado. El cuarto elemento defendido por el abogado del condenado para evitar su extradición se motivó en el arraigo del encausado y la situación personal de este en la isla de Tenerife. Pero la Audiencia Nacional ha sido clara también en este asunto. «La Sala recuerda que estos factores no son motivos legales para denegar una Orden Europea de Detención y Entrega» y explica que «aunque puedan tener un peso humano, no pueden interferir en el cumplimiento de los compromisos de cooperación judicial entre España e Italia».
