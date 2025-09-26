Agricultores, pescadores y ganaderos de Canarias unidos ante el estado crítico del sector

Canarias cuenta con un nuevo colectivo que busca reforzar y dignificar el papel de los agricultores, los ganaderos y los pescadores en el Archipiélago. Bajo el nombre de Asociación de Trabajadores de la Tierra Canaria se encuentra esta entidad que se ha constituido con el objetivo de defender los intereses del sector primario y concienciar a la ciudadanía sobre la necesidad de avanzar hacia la soberanía alimentaria, reduciendo la elevada dependencia de las importaciones.

La organización está integrada ya por miembros de La Palma, Tenerife, Gran Canaria, El Hierro y La Gomera, pretende convertirse en una voz unitaria en un momento crítico para el futuro de la actividad agroalimentaria en las Islas.

La presentación oficial tuvo lugar en la sala de actos del Liceo Taoro, en La Orotava, donde se dieron a conocer sus principales líneas de trabajo. El presidente de la iniciativa, José Antonio Gómez, ejerció como portavoz y recalcó que el propósito central es "comunicar y llegar a las personas y a las administraciones, para que pueda ocurrir un cambio". En su intervención, subrayó que la continuidad de la actividad está en riesgo: "Si el sector continúa de esta forma, no va a tener futuro. La ciudadanía debe entender que somos un sector principal en la sociedad".

Somos un sector principal en la sociedad José Antonio Gómez — Presidente de la Asociación de Trabajadores de la Tierra Canaria

Respecto a los ejes de actuación, Gómez señaló la importancia de ganar fuerza colectiva y sumar socios para tener mayor capacidad de incidencia en la cadena de comercialización y lograr precios que permitan hacer sostenible la producción. "Ahora mismo, el precio que tenemos nos hace imposible mantener la actividad. Cuánto más fuertes seamos, podremos conseguir ser árbitros en la comercialización y hacer más rentable el producto", apuntó.

La asociación se presenta como "una más" dentro del tejido social de Canarias, pero con una clara intención, como es convertirse en un motor de concienciación sobre los problemas estructurales que sufre el sector. Entre ellos destacan los elevados costes de producción, la competencia de productos importados, la falta de relevo generacional y un marco legal insuficiente para apoyar el emprendimiento agrícola, ganadero y pesquero.

Producción local

El presidente puntualizó que lo que llena los supermercados del Archipiélago son los barcos de comercialización externa. "En cualquier momento esas vías pueden llegar a cerrarse y los supermercados se vaciarán. Si no contamos con una producción local suficiente para cubrir lo básico, podría ocurrir una desgracia", advirtió.

Además, destacó que la sede principal de la Asociación de Trabajadores de la Tierra Canaria se encuentra en La Palma, pero tienen el objetivo de contar con presencia en cada una de las Islas que ya forman parte de la entidad. No en vano, animan a las Islas que faltan a que "se unan a la lucha". La creación de la asociación responde a la preocupación de un grupo de profesionales de distintos subsectores y territorios insulares que comparten la misma inquietud, como es garantizar un futuro digno al campo y a la pesca en Canarias.

Creemos que juntos y unidos podemos recuperar la ilusión y vivir dignamente del sector primario Ricardo Carballo — Secretario de la Asociación de Trabajadores de la Tierra Canaria

El secretario de la Asociación, Ricardo Carballo, contó un testimonio personal que a su vez refleja la situación que viven muchos agricultores. Explicó que representa a la tercera y última generación de su familia dedicada a la agricultura, y que con él termina una tradición de décadas.

Abandono

"He perdido la ilusión poco a poco, pero creemos que juntos y unidos podemos darle un empujón. Queremos que cada día se recupere un poco y que podamos vivir dignamente del sector primario", afirmó. En sus conversaciones con compañeros de actividad, asegura que la sensación de hartazgo es generalizada. "Muchos piensan en abandonar, y por ello es tan importante unirnos y dar un último empujón".

Durante el acto, también intervino el catedrático de Historia de la Universidad de La Laguna (ULL), Manuel Hernández, quien ofreció una breve conferencia sobre la importancia histórica del sector primario en Canarias y su papel en la construcción de la identidad económica del Archipiélago.