Protección Civil de Tenerife manda una alerta amarilla por riesgo de erupción: así se encuentra el semáforo de actividad volcánica

El Cabildo de Tenerife junto al 112 de Canarias han mandado una alerta a los móviles de los tinerfeños informando de una supuesta erupción volcánica. Sin embargo, Protección Civil ya ha alertado de que esto se trata de un simple simulacro, y que, por el momento, el riesgo de erupción es bajo.

Los ciudadanos deben de estar preparados por si este episodio ocurre en la isla y por eso, las autoridades se afanan en hacer simulacros para garantizar que la población esté lista ante cualquier emergencia. Estos ejercicios permiten evaluar la capacidad de respuesta y coordinación entre los diferentes organismos implicados, así como concienciar a los ciudadanos sobre la importancia de seguir las indicaciones oficiales.

Un mensaje de alerta que no debería alarmar a la población

El Cabildo de Tenerife publicó ayer miércoles 24 de septiembre un mensaje en sus redes sociales informando de la activación del Plan de Actuación Insular frente al Riesgo Volcánico de Tenerife (PAIV). Nada más leerlo, miles de personas se han asustado por si esta alarma era real. Pese a esto, las autoridades han informado de que se trataba de un plan de prevención y formación para los ciudadanos.

El ejercicio comenzó a las 13:00 horas en situación de prealerta, con el objetivo de entrenar a la población y a los servicios de emergencia ante una eventual erupción volcánica. Las zonas afectadas son los municipios de Garachico, Icod de los Vinos, El Tanque, Los Silos, Buenavista del Norte, Guía de Isora y Santiago del Teide, territorios cercanos al noroeste de la isla. En este espacio, el Cabildo simula un proceso de intrusión magmática que, de producirse en la realidad, podría derivar en una erupción a corto plazo.

Estas son las medidas de seguridad del simulacro

Entre las acciones activadas en este ejercicio destacan el cierre de accesos por carretera al Parque Nacional del Teide, la corona forestal y el Parque Rural de Teno, así como la clausura de pistas y senderos. También se ha decretado la prohibición de la actividad cinegética en las zonas afectadas.

El Cabildo insiste en que se trata de un simulacro preventivo, cuyo fin es preparar a la ciudadanía para saber cómo actuar en caso de emergencia volcánica real.

Durante la prueba, las autoridades informaban de que el semáforo estaba en amarillo, lo que supone un aumento de la actividad sísmica está incrementando. Esta es la señal para que la población se prepare ante una posible erupción.

Este semáforo volcánico en Canarias es el sistema oficial que utilizan las autoridades para informar a la población sobre el nivel de riesgo ante una posible actividad volcánica. Funciona como un código de colores que indica la situación en cada momento y las medidas de prevención necesarias.

Estos son los niveles del semáforo de riesgo volcánico:

Verde : Normalidad. No hay indicios de actividad volcánica relevante. Se mantiene la vigilancia habitual.

: Normalidad. No hay indicios de actividad volcánica relevante. Se mantiene la vigilancia habitual. Amarillo : Prealerta. Se detectan cambios en la actividad sísmica o volcánica que podrían evolucionar. Se intensifica la vigilancia y se recomienda a la población estar atenta a la información oficial.

: Prealerta. Se detectan cambios en la actividad sísmica o volcánica que podrían evolucionar. Se intensifica la vigilancia y se recomienda a la población estar atenta a la información oficial. Naranja : Alerta. La probabilidad de erupción es alta a corto plazo. Se preparan planes de evacuación y se recomienda seguir estrictamente las indicaciones de Protección Civil y el 112.

: Alerta. La probabilidad de erupción es alta a corto plazo. Se preparan planes de evacuación y se recomienda seguir estrictamente las indicaciones de Protección Civil y el 112. Rojo: Emergencia. Se confirma que la erupción volcánica está en curso o es inminente. Se aplican medidas de protección inmediatas, incluyendo evacuaciones en zonas de riesgo.

Semaforo volcánico de riesgo en Tenerife / Asociación volcanes de Canarias

Actualmente, el indicador está en verde, por lo que no hay riesgo real de que algún volcán entre en erupción. El semáforo está gestionado por el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico (PEVOLCA). Durante la erupción de La Palma en 2021, el semáforo pasó de verde a rojo en cuestión de días.

El 112 de Canarias se suma al simulacro

Los tinerfeños recibirán un mensaje de alerta en sus móviles con sonido y vibración para comprobar el sistema de emergencias a través de ES Alert. El 112 de Canarias ha informado que este viernes 26 de septiembre se llevará a cabo una prueba de la herramienta de avisos masivos a la población en caso de emergencias graves.

Durante el simulacro, los ciudadanos recibirán en sus teléfonos móviles un mensaje acompañado de un pitido intenso y vibración. El contenido del aviso pedirá simplemente pulsar la opción "aceptar". Desde el 112 se insiste en que no se debe llamar al servicio de emergencias, ya que se trata únicamente de un ejercicio preventivo.

El ES Alert permite enviar mensajes a todos los dispositivos conectados a las antenas de telefonía de la zona afectada. De esta forma, en caso de emergencia real, la población puede recibir instrucciones inmediatas y oficiales para actuar con rapidez y seguridad. El 112 recuerda que el móvil debe estar preparado para recibir este tipo de notificaciones y que nunca solicitarán información personal a través del sistema.

Esta prueba refuerza la preparación de Canarias ante riesgos naturales como las erupciones volcánicas, que forman parte de la realidad del archipiélago.