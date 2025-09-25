¿Una hélice rota o una ilusión óptica? Este ha sido el susto que se han llevado los pasajeros de un vuelo destino El Hierro
RTVC ha compartido este extraño momento que ha sobresaltado a las personas que viajaban en este avión
El susto que se han llevado los pasajeros de este avión de Binter Canarias lo recordarán para toda su vida. Una aeronave que se disponía a aterrizar en el aeropuerto de El Hierro se ha visto afectada por este sobresalto. Uno de sus ocupantes ha grabado un supuesto fallo mecánico que luego ha resultado ser otro fenómeno completamente distinto.
El vuelo de Binter NT862 del pasado lunes 22 de septiembre que partía del aeropuerto de Tenerife Norte y llegaba a Valverde siempre quedará en la memoria de todos sus pasajeros. A pesar de que el trayecto de una media hora transcurría con normalidad, el aterrizaje siempre quedará marcado. Uno de ellos grabó un momento que se ha vuelto viral, porque nadie entiende lo que ha sucedido.
Un aterrizaje fallido alarma a los pasajeros
Según informó la televisión canaria, el vuelo intentó aterrizar en una primera ocasión sin éxito, lo que comenzó a inquietar a los pasajeros, que se daban cuenta de que algo no iba bien. Aunque el incidente generó cierta tensión, se trata de una maniobra rutinaria y habitual en situaciones de baja visibilidad cuando la pista está complicada para aterrizar, como la que se presentaba en ese momento.
Tras ese primer intento de aterrizaje, los pilotos consiguieron llevar la aeronave a tierra sin ningún problema, tranquilizando a todas las personas que querían llegar sanas y salvas a El Hierro. En el vídeo grabado por uno de los pasajeros, justo el que se sentaba paralelamente a la hélice derecha de la aeronave, se observa cómo esta se para de manera repentina, asustando a los pasajeros.
Binter revela qué pasó
La aerolínea canaria Binter afirmó que el motor del ala derecha no tenía ningún fallo, y aseguraban que todo se trataba de una ilusión óptica. Además, desde la torre de control confirmaron que no se registró ningún error y respaldaron la versión proporcionada por la compañía.
Este fenómeno tan extraño puede deberse a varios factores, como la luz exterior o la velocidad del giro de la hélice, que hace que al ojo le parezca imperceptible. Lo único claro es que Binter sigue cumpliendo un vuelo más con el compromiso de llevar a los canarios y turistas a su esperado destino.
