Visto bueno definitivo del Gobierno regional al tercer carril de la TF-5

Vía libre para el tercer carril de la autopista del Norte (TF-5) entre Guamasa y el Aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna. El Cabildo de Tenerife ya cuenta con el informe favorable del Gobierno de Canarias para el proyecto, según anunció este miércoles la presidenta insular, Rosa Dávila. Se trata de una vía en sentido Santa Cruz, con un presupuesto base de licitación de 66,4 millones de euros y que tendrá un plazo estimado de ejecución de 35 meses.

Dávila celebró el paso administrativo al comienzo de rueda de prensa del Consejo de Gobierno del Cabildo. «Es una gran noticia para la isla de Tenerife; es un tema muy importante, después de muchos años hablando del tercer carril de la TF-5», manifestó. La mandataria nacionalista precisó que se mejorará la movilidad de más de 116.000 vehículos.

El tramo parte desde la salida de Guamasa, esto es, desde el punto en el que se encuentran las cafeterías El Faro y El Búnker, y llegará hasta el acceso al aeropuerto, en San Lázaro. Se trata de 3,6 kilómetros. «Estas actuaciones incluyen la ampliación de la plataforma, mejora del firme, drenaje y trabajos en intersecciones, y nueva rotonda de conexión con el aeropuerto», enumeró.

Rosa Dávila apunta que se construirá una nueva rotonda de acceso al aeropuerto en el marco del proyecto

La noticia tuvo una buena acogida en el Ayuntamiento de La Laguna. «Nos parece un paso en la buena dirección, que debe ir acompañado de actuaciones de mayor envergadura», expresó el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez. «Desde el Ayuntamiento defendemos como prioritario acometer la variante de la TF-5 desde Guamasa y el soterramiento de la autopista a su paso por el casco urbano de La Laguna, que no solo vendría a eliminar la cicatriz de la ciudad, sino que permitirá llevar el Tranvía hasta Los Rodeos, una reivindicación ciudadana cada vez más urgente», indicó.

«Mientras las administraciones no afrontemos con valentía este proyecto, la movilidad seguirá siendo un problema irresoluble en la zona metropolitana de Tenerife», opinó el político socialista sobre la variante. Gutiérrez ha situado ese proyecto y el túnel de La Gorgolana (entre La Laguna y Tegueste, por debajo de la Mesa Mota) como las principales obras viarias que necesita el municipio.

Rosa Dávila aseguró que durante la construcción del tercer carril «se va a garantizar el tráfico», y añadió que será en los próximos meses cuando el Gobierno de Canarias saque a licitación esta obra. «En menos de un año hemos conseguido sacar adelante una demanda histórica de Tenerife en materia de movilidad», celebró la nacionalista. «Se suma a otras tantas actuaciones históricas que se están consiguiendo en Tenerife, como es el escalonamiento, por poner un ejemplo, en la entrada de la Universidad de La Laguna», planteó.

«Paso decisivo»

«El objetivo es mejorar la fluidez del tráfico en un tramo con alta concentración de tráfico y mejorar las condiciones de seguridad en un tramo de la carretera de interés regional TF-5 con alta concentración de accidentes», mantuvo el Cabildo tinerfeño en una nota. «Este es un paso decisivo para dar respuesta a una de las principales demandas ciudadanas: la mejora de la TF-5. La aprobación favorable del proyecto nos acerca a una obra clave que reducirá los tiempos de desplazamiento, mejorará la seguridad vial y contribuirá a la cohesión territorial de la Isla», manifestó Dávila.

Asimismo, la presidenta insular subrayó la colaboración entre administraciones: «La coordinación entre el Gobierno de Canarias y el Cabildo ha sido esencial para desbloquear un proyecto estratégico que llevaba años pendiente», resaltó. «Ahora, con este avance, ponemos rumbo hacia una movilidad más sostenible y eficiente en el Área Metropolitana», dijo.

Recorrido del tercer carril entre Guamasa y el Aeropuerto de Tenerife Norte. / E. D.

La nota de prensa recoge que la actuación cumple la declaración de impacto ambiental, así como que dispone de informes positivos en materia de seguridad y salud. «El proyecto incluye mejoras en el firme, drenaje e intersecciones, la construcción de cinco estructuras, la reposición de servicios afectados y la aplicación de medidas ambientales y de seguridad vial», detalla.

No es la única actuación que se ha anunciado en las últimas fechas para la autopista del Norte. La anterior fue que sale a información pública el proyecto de prolongación del carril bus en la TF-5, en sentido norte, entre el Hospital Universitario de Canarias (HUC) y Las Chumberas. Esa otra es una iniciativa que supone una inversión de 11,5 millones de euros y que cuenta con informe favorable del Servicio Técnico de Carreteras y Movilidad del Cabildo. Rosa Dávila destacó que ese proyecto «supone un paso clave en la transformación de la movilidad en Tenerife, reforzando la competitividad del transporte público, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos y apostando por una movilidad más sostenible».

Años de espera

Decía este miércoles Rosa Dávila que el tercer carril se ha barajado durante «muchos años». La hemeroteca recoge que los por entonces presidente del Cabildo tinerfeño, Pedro Martín (PSOE), y consejero de Carreteras, Enrique Arriaga (Cs), criticaron el pasado mandato el convenio firmado en un período de gobierno previo por la institución insular y el Gobierno de Canarias para esta obra, dado que implicaba que la gestión «recaería en la corporación insular y por solo 8 millones de euros». El nacionalista Carlos Alonso acusó entonces a Martín «de mentir», y aseguró que «los trabajos estaban presupuestados» con 40 millones de euros desde 2019».

Paralelamente existe un proyecto mayor: el tercer carril hasta el municipio de La Orotava. La redacción del proyecto del resto de la obra se adjudicó en abril de 2021, tras más de un año y medio de parálisis. La UTE Técnica y Proyectos S.A-Proyma Consultores se hizo con el contrato para la implantación en esta vía del tercer carril bus-VAO ITS, un sistema de gestión consistente en la construcción de un carril para guaguas y vehículos de alta ocupación flexible basado en tecnología ITS o de Sistemas Inteligentes de Transporte, que permitirá la reserva del carril izquierdo de la calzada en los momentos de mayor demanda, mientras que el resto del tiempo funcionaría como un carril normal.