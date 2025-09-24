La planta de envases del Complejo Ambiental, inoperativa por averías

La planta de tratamiento de los residuos del contenedor amarillo en el Complejo Ambiental de Arico está inoperativa desde el pasado domingo y está previsto que no reanude la actividad hasta este jueves, al menos. Así lo denuncia el Grupo Socialista en el Cabildo y no lo desmiente el gobierno insular.

El consejero Javier Rodríguez Medina (PSOE), sostiene que se trata de una "cuestión grave" y aporta argumentos para justificarlo. Expone que, por un lado, "supone que no se están tratando los residuos que se depositan en los contenedores amarillos". Por otro, llama la atención sobre el hecho de que "la zona en la que se ubica la planta, La Piconera, no es un lugar habilitado para el almacenamiento de los residuos". Y hay un tercer motivo: "Está generando malos olores que llegan a la autopista, entre otras cosas por su cercanía, y la aparición de roedores".

Los motivos

El PSOE de Tenerife explica que "el colapso de la planta tiene causas muy concretas". Los motivos que exponen los socialistas se refieren a la rotura de "varias cintas transportadoras" debido a "la falta de mantenimiento"; también se rompió "el eje del tambor motriz", con el agravante de que "no existe previsión de repuestos para sustituirlos a tiempo".

Javier Rodríguez sostiene que "no hablamos de un fallo puntual, hablamos de una negligencia que termina dejando fuera de servicio la instalación que recibe y gestiona los residuos de todos los contenedores amarillos de la Isla”. El cierre de esta planta "es un hecho gravísimo que pone en evidencia la incapacidad del actual gobierno insular".

Riesgo ambiental

La consejera insular de Medio Natural, Blanca Pérez, opta por mantener silencio respecto a esta denuncia pública de los socialistas. El consejero Javier Rodríguez incide en que desde el domingo se están acumulando residuos en La Piconera, "con el consiguiente riesgo ambiental y sanitario". Ante esta situación, se pregunta "de qué sirve que la ciudadanía separe sus envases si luego acaban amontonados por la dejadez y la falta de planificación”.

El Grupo Socialista insular advierte de que este episodio "se suma a una larga lista de fracasos que marcan la gestión de Blanca Pérez". Al respecto, enumera dos incendios en el Complejo Ambiental de Arico, un accidente laboral mortal, los peores índices de recuperación de materiales en cuatro décadas, proyectos estrella paralizados y promesas incumplidas.

Dimisión de Blanca Pérez

“Coalición Canaria y el Partido Popular han llevado la gestión de residuos al mayor deterioro de la historia insular", manifiesta el consejero del PSOE que fuera responsable del área de Medio Ambiente y, en consecuencia, de controlar la gestión del Complejo Ambiental durante el mandato anterior . A su juicio, "Blanca Pérez no puede seguir ni un minuto más al frente de una responsabilidad tan sensible. Su continuidad en el cargo solo ahonda la crisis y demuestra la falta de respeto de este gobierno hacia la ciudadanía”, concluye Javier Rodríguez Medina.