La mochila que todos deben tener en Tenerife

Una radio, pilas, una linterna, un bloc de notas, un bolígrafo, una manta térmica, set de higiene, portadocumentos y una cartera para llevar algo de efectivo. Estos son los elementos que contiene "la mochila que todo el mundo debería tener en Tenerife en caso de una urgencia", ha dicho la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, en el reparto realizado este miércoles 24 de septiembre. Es una acción previa al simulacro de erupción volcánica que ya se está desarrollando en Garachico, pero que tendrá su punto culmen el próximo viernes 26.

La institución insular ha entregado 73 bolsas, según Cruz Roja, a los vecinos de la Villa y Puerto con los objetos necesarios para afrontar una emergencia volcánica. 70 personas de diferentes núcleos del municipio se han acercado al antiguo convento de San Francisco para recogerla. Se ha distribuido una por núcleo familiar. Además, Dávila ha confirmado que esta mochila se entregará a la población de los otros cinco municipios de Tenerife que se encuentran en la zona de mayor afectación en caso de que se produzca una erupción. Los habitantes de La Orotava, El Tanque, Guía de Isora, Icod de los Vinos y Santiago del Teide recibirán también la formación previa que se ha impartido durante las últimas semanas en Garachico por parte de la ONG internacional. La distribución de este material es fruto de un convenio entre el Cabildo de Tenerife y Cruz Roja.

"¿Nervios? ¿Por qué?"

Durante el desarrollo de la simulación, se evacuará a 200 vecinos que residen en la zona del muelle viejo. Loli Velázquez, María Candelaria Méndez, Cristina Méndez y Silvia González viven allí y afrontan el ejercicio sin nervios. "Vamos a esperar que nos digan lo que tenemos que hacer. No hay que tener nervios, ¿por qué? ¿Si vas a estar informada? Ojalá no ocurra, pero si ocurre ellos sabrán qué hacer", dice Velázquez muy segura. Las cuatro vecinas de este emblemático núcleo están de acuerdo en que a los vecinos de mayor edad les supone "un poco de jaleo. Hay una que prefirió irse de Garachico durante el simulacro. Ella está muy nerviosa", aseguran. A esta situación se le suma el último enjambre registrado y la circulación de un bulo a través de aplicaciones de mensajería sobre un "proceso eruptivo inminente".

Mochilas para todos

El reparto de estos kits de evacuación no se ha limitado a los vecinos de Garachico que participarán en el ejercicio de evacuación simulada del próximo viernes 26 de septiembre. Dulce González Illada y Nieves González son de Genovés, un barrio de las medianías del municipio del noroeste de Tenerife. "Nosotras nos apuntamos para participar de las charlas y venir a recoger la mochila", explica González Illada. "Hay de todo: hay gente intranquila por lo que oyen. Cada vez se oye más que es posible una erupción, aunque también hay muchas personas que pasan del tema", reconocen estas vecinas. Por otro lado, muestran algo de resignación ante la posibilidad de que se produzca un proceso eruptivo y afecte a Genovés: "Lo que tenga que ocurrir, ocurrirá. Ya veremos lo que hacemos".

Al finalizar la entrega de mochilas, se realizó una presentación demostrativa del contenido y se explicó su uso. "El objetivo es promover la preparación preventiva de las familias y facilitar la adaptación del kit a las necesidades particulares de cada hogar, incorporando las lecciones aprendidas durante la jornada formativa", aseguran desde el Cabildo.

Ambiente de simulacro

Garachico es el epicentro de las emergencias en Europa durante esta semana. El ejercicio de simulación de este viernes 26 de septiembre está dentro del marco EU-Modex Tenerife 2025, algo que se respira en el municipio al caminar por sus calles: personas con chalecos de diferentes fuerzas de seguridad, pantallas para poder ver el ejercicio en directo, gradas o señales que desvían el tráfico son algunos de los elementos que muestran que algo está pasando en este municipio que tiene grabada la lava en su memoria.