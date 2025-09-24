Landmar Hotels agradece el compromiso de sus colaboradores con su Partner Party 2025

Landmar Hotels celebró su tradicional Partner Party 2025, un evento anual que ya se ha convertido en cita imprescindible para el sector turístico de Tenerife. La fiesta, con la divertida temática Glitter y el lema aspiracional ‘It’s our time to shine!’, confirmó una vez más el sello distintivo de la hospitalidad de la marca. Como es habitual, la Partner Party congregó a los colaboradores y amigos esenciales de Landmar Hotels —proveedores, agencias de viajes, instituciones y prensa. El objetivo es reconocer el esfuerzo compartido que permite a la compañía crecer cada año, mejorar sus resultados y reforzar la confianza de sus clientes.

“Poner a las personas en el centro ha sido y es nuestra mayor premisa desde la creación de Landmar Hotels”, dijo Francisco Quintero, Sales & Marketing Director de Landmar Hotels.

En un momento en el que Tenerife está en la cima del turismo, el directivo reafirmó la importancia de “cuidar Tenerife y cuidar el entorno para poder seguir disfrutando. Todavía estamos a tiempo de cuidar la isla y hacer aquellas cosas que son únicas de aquí. Por suerte, no somos un destino turístico más, lo sabemos y ustedes, nuestros partners, también lo tienen interiorizado”, sentenció.

Landmar Hotels celebró su tradicional Partner Party 2025. / ED

Landmar Hotels, comprometido con Tenerife

Más allá de la celebración, Landmar Hotels ha reafirmado este 2025 su compromiso con la sociedad tinerfeña, no solo en su dimensión medioambiental, sino también en el ámbito social y humano.

En el último año, la cadena ha instaurado dos rutas de trasporte colectivo gratuito para sus empleados, con las que busca aminorar los problemas de tráfico que sufre la isla. Asimismo, ha firmado recientes patrocinios con clubes deportivos locales de Santiago del Teide y entidades de relevancia para la sociedad isleña como el Club Deportivo Tenerife (masculino y femenino) o el Club Baloncesto Canarias.

El objetivo de la marca no es otro que dejar huella en sus huéspedes, que recuerden sus vacaciones para siempre, pero, a su vez, que el destino quede intacto, cuidado y preparado para seguir recibiendo a quienes vengan después.

En el área corporativa y de negocios, la compañía consolida su crecimiento en el segmento MICE, sin perder de vista su esencia vacacional. El objetivo de Landmar Hotels es claro: ofrecer un servicio premium centrado en las personas, donde el cliente está siempre en el foco.

Nuevos espacios y propuestas culinarias

Durante el último año, la cadena ha incorporado importantes mejoras en sus dos establecimientos en Tenerife. En Landmar Playa La Arena se ha renovado por completo el gimnasio y se ha relanzado el Muelle Bar, consolidando así dos espacios clave para el ocio y el bienestar de los huéspedes. Por su parte, Landmar Costa Los Gigantes ha ampliado su propuesta gastronómica con la apertura de dos nuevos restaurantes a la carta: Ciao, que rinde homenaje a la tradición italiana con pizzas al horno de leña y pastas artesanas, y Bones Grill, especializado en carnes al horno de brasa y con opciones veganas.

Acerca de Landmar

Landmar Hotels cuenta con dos alojamientos en la costa oeste del sur de Tenerife, junto a los acantilados de Los Gigantes. El hotel Landmar Playa La Arena, con espectaculares vistas al mar, ofrece instalaciones deportivas, un thalasso al aire libre y el exclusivo Servicio Platinum, ideal para parejas o amigos que buscan una experiencia única. Landmar Costa Los Gigantes, uno de los family resorts con más espacios abiertos de Canarias, destaca por la amplitud de sus suites e instalaciones, la diversión de los niños con Landi y el relax de toda la familia con su completo spa.

Ambos hoteles se distinguen por una gastronomía de calidad con un todo incluido de primer nivel, un servicio cercano y la promesa de unas vacaciones memorables.