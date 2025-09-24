Una ecotasa de 87 millones: priorizar la guagua y vetar el coche dará fondos para cuidar el parque nacional de Tenerife

Una ecotasa de 87 millones de euros al año. El Cabildo de Tenerife conseguiría una fuente de financiación muy importante para proteger el Parque Nacional del Teide si restringiera el acceso de los vehículos privados, priorizara la guagua, cobrara una ecotasa por el transporte y otros servicios a los turistas y empleara el método y las tarifas de otro parque nacional canario: Timanfaya.

Ingresaría cada año exactamente 86,7 millones de euros con el modelo del espacio protegido lanzaroteño, es decir, uno similar al que propone el área de Medio Natural de la Corporación tinerfeña. La única diferencia es que en el Teide no se cobraría a los residentes de Tenerife –como plantea esta consejería insular– mientras que en Timanfaya se pide una módica aportación de dos euros a los empadronados en la isla conejera.

Fórmula Timanfaya

Esta fórmula, que ya se emplea en otros espacios protegidos del mundo, aplica el principio de quien usa, paga, y además educa al visitante en responsabilidad y compromiso ambiental. Los turistas, que generan la mayor parte de la presión sobre el espacio, contribuirían de manera justa y proporcional a su cuidado.

Los datos lo corroboran: la gran mayoría de los visitantes de este monumento natural, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 2007, son turistas, tanto extranjeros como nacionales. Suponen en concreto un 86,5% del total, 4,5 millones el año pasado. Los residentes tinerfeños –entre los que se incluyen nacionales y extranjeros empadronados en la Isla– representan un 11,1% (570.000 en 2024), mientras los residentes de otras islas son el 2,3% (119.000).

Veto al coche particular

Con este cambio hacia una gestión más sostenible, el Teide se equipararía con las Montañas de Fuego de Lanzarote, que no se pueden recorrer en vehículo particular. Solo se puede entrar en el servicio de guaguas del propio parque nacional, que realiza un circuito interno con paradas en los puntos más importantes.

Para hacer el recorrido, los turistas adultos deben pagar 22 euros y los menores, 11, mientras los residentes de otras islas que no sean de Lanzarote deben abonar 17,5 euros cada adulto y 8,75 cada menor.

Vehículos aparcados en el entorno del Parador del Parque Nacional del Teide. / Andrés Gutiérrez / t

Al extrapolar estas tarifas por los servicios públicos –no solo se paga por la guagua, sino por otras prestaciones que ofrece Timanfaya– al Parque Nacional del Teide y haciendo un cálculo que tenga en cuenta el número de visitantes de 2024 (5,2 millones de personas), los turistas dejarían en la cima de España 85 millones de euros y los residentes de otras islas que no sean Tenerife, otros dos millones.

Nuevo Plan Rector del Teide

El acuerdo alcanzado por el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias sobre el nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Teide ha desatado un debate interno en el seno de la Corporación insular sobre cuál es la mejor hoja de ruta para acabar con el caos que reina en el espacio protegido más visitado de Europa y la amenaza que supone su masificación.

Hay que recordar que el año pasado, el parque nacional tinerfeño superó por primera vez los cinco millones de visitantes, mientras tiene apenas media docena de agentes medioambientales para controlar un espacio que ocupa 189 kilómetros cuadrados. El borrador del documento acordado por ambas administraciones y que mejora el vigente, de hace 23 años, deja en manos del Cabildo la redacción del plan de movilidad.

Hay coincidencia en que se deben implantar limitaciones al vehículo privado e introducir recorridos en transporte colectivo que se cobrarían principalmente a los turistas. Pero hay discrepancias, sin embargo, en el nivel de restricción.

Medio Natural aboga por un sistema inspirado en el de Timanfaya, más drástico y conservacionista, que cierre el Teide a los vehículos particulares con excepciones: personas que trabajan en el paraje, montañeros y otros deportistas que realicen actividades autorizadas, equipos de seguridad y emergencia, científicos e incluso residentes en fechas señaladas siempre en función del aforo.

Discrepancias en el Cabildo

El área de Presidencia, por contra, apuesta por una forma más flexible en base a franjas horarias –en unas podrían entrar los coches, motos y furgonetas y en otras solo las guaguas– debido al interés insular de la carretera que cruza el Teide, la TF-21.

Lo que está claro es que el modelo Timanfaya aportaría una fuente de ingresos significativa que no solo se destinaría a sufragar las propias líneas de transporte colectivo, sino a otros servicios públicos y los proyectos de conservación que desarrolla el Parque Nacional.

Cualquier refuerzo de la financiación a través de esta ecotasa por servicios –por ley ningún parque nacional español puede cobrar por el simple hecho de acceder a su territorio– traería consigo un incremento del dinero del que dispone el Teide al año para proyectos de conservación de su rica y exclusiva biodiversidad, que lo convierten en un lugar único en el mundo. Esta cantidad ronda cada año los 2 millones de euros, 2,1 en 2021 según la última memoria publicada por el parque nacional tinerfeño.