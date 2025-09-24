El Cabildo de Tenerife da por "contenida" la plaga de filoxera en la isla con 65 localizaciones

El consejero de Sector Primario del Cabildo de Tenerife, Valentín González, ha dicho este miércoles que la plaga de filoxera en la isla está "contenida" tras más de 4.000 prospecciones y un total 65 localizaciones todas ellas en la llamada 'zona cero' de Tacoronte Acentejo-La Orotava.

González también ofreció los datos actualizados de la situación de la vendimia en las distintas Denominaciones de Origen de Tenerife, concluyendo que "la vendimia se encuentra en pleno apogeo, con áreas como el Valle de Güímar donde prácticamente ha concluido, en otras Denominaciones de Origen se ha vendimiado más de la mitad de las fincas, mientras que en Tacoronte-Acentejo, aún no han llegado a esas cifras, aunque lo harán en los próximos días".

En la actualidad, un total de 50 profesionales realizan el trabajo de campo en las explotaciones agrarias de todo el territorio insular, dando cumplimiento a las medidas contenidas en la orden del Gobierno de Canarias en relación al control y contención de esta plaga, que "afortunadamente, en la actualidad está localizada en una sola zona de la isla", indica González en una nota remitida por la corporación tras la reunión de la última mesa técnica.

El consejero también anunció que "la corporación insular prevé llevar al próximo pleno un plan de choque con destino al subsector vitivinícola de la isla para los próximos años, que consolide su importancia, con medidas financieras, técnicas y de comunicación, entre otras".