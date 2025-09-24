El Cabildo de Tenerife pide "cautela" con 'La Vuelta' y no mezclar la "masacre" de Gaza con el deporte

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha hecho este miércoles un llamamiento a la "cautela" ante el posible paso de 'La Vuelta' por la isla el próximo año e insistido en no mezclar la "masacre" que se comete en Gaza con los eventos deportivos.

En una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno ha dicho que los posibles "vetos" a la participación de países o equipos corresponde a los organismos internacionales por lo que ha abogado por "esperar a ver qué es lo que dicen".

Ha insistido en que la posibilidad de vetar "está fuera" del alcance de las administraciones públicas y se ha limitado a avanzar que en el próximo Pleno se suscribirá una declaración institucional similar a la aprobada este martes por el Parlamento de Canarias en la que se condena la violencia sistemática contra la población palestina --sin nombrar la palabra genocidio-- y se aboga por la existencia de dos estados independientes.

La presidenta ha detallado que hay un protocolo suscrito con el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria para traer 'La Vuelta' al archipiélago después de 40 años y "siempre que tenga connotaciones positivas".

Rosa Dávila se dirige a los jugadores del CB Canarias. / Arturo Jiménez / t

"Si tiene connotaciones negativas, pues ya lo valoraremos en otro momento, pero primero vamos a no poner las carretas por delante de los bueyes, porque en este momento no sabemos ni qué equipos van a participar. O sea, le corresponde a los organismos internacionales, por un lado, establecer un veto, por otro lado, en todo caso, ver qué equipos participan", ha indicado.

Cuestionada por el partido de baloncesto de Champions League entre el La Laguna-Tenerife y el equipo israelí Bnei Herzliya, que se celebrará a mediados de octubre, ha insistido en desvincular el deporte de la invasión de Gaza y en que el Cabildo, aunque sea propietario del pabellón, no puede instar al club a que no juegue el partido.

El vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso (PP), ha cargado contra quienes "se han adelantado a plantear rechazos sin tener fundamentos" o que haya pruebas que se disputen en su ámbito municipal, por ejemplo, en referencia al alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez.

Ha indicado que se lleva tiempo trabajando con "discreción" y "mucha tenacidad" para traer 'La Vuelta' a la isla "por la complejidad que requiere asumir" y además en un "escenario incierto", de ahí que haya cuestionado a quienes "enarbolan discursos" que generan "más tensión y más división".