El Cabildo de Tenerife licita por 5,9 millones la gestión del refugio de Altavista, en el Parque Nacional del Teide
El contrato tendrá una duración inicial de dos años, con cuatro prórrogas anuales
El Cabildo de Tenerife ha aprobado el expediente de contratación para la concesión del servicio de gestión del Refugio de Altavista, en el Parque Nacional del Teide.
El contrato, valorado en 5,9 millones de euros, tendrá una duración inicial de dos años, con posibilidad de cuatro prórrogas anuales. Así lo ha informado la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila y el vicepresidente, Lope Afonso, en la rueda de prensa celebrada este miércoles para dar cuenta de los asuntos tratados en el Consejo de Gobierno.
Dávila recordó que la reapertura del refugio, prevista para final de año y cerrado desde 2020, se considera estratégica para la seguridad de los visitantes, ya que en 2023 se registraron más de 490 incidentes de emergencia en la zona.
Punto clave de rescate
"Por su ubicación, el refugio se convierte en un punto clave de rescate, cobijo y atención sanitaria en alta montaña", señaló la presidenta insular, quien además destacó que "la reapertura permitirá ordenar el uso público del Teide, reducir la presión ambiental derivada de pernoctaciones no autorizadas, proteger la biodiversidad y ofrecer a los excursionistas mejores condiciones de confort, higiene y descanso".
Con esta concesión, la corporación insular apuesta por un modelo de gestión sostenible y de colaboración público-privada, que asegure la conservación del entorno natural y la prestación de un servicio de calidad en una de las infraestructuras más emblemáticas del Parque Nacional del Teide.
- El nuevo plan del Teide, la joya natural de Tenerife, veta el vehículo privado y solo permite entrar en guagua
- La Guardia Civil denuncia a un hombre por vender alimentos y bebidas en el mirador de Chipeque
- Un popular centro comercial de Tenerife se convierte en una auténtica jungla jurásica
- Santa Úrsula se siente ninguneada en la autopista del Norte
- El mejor jamón, pero cortado a máquina: los bocadillos más míticos de Tenerife están aquí (y las colas más largas)
- Arona pone los cimientos para liderar la creación de viviendas en Canarias
- Así será el nuevo carril guagua en Tenerife para aliviar los atascos en uno de los principales embudos de la TF-5
- Teno Alto en Buenavista del Norte: cuando el aislamiento no pasa factura