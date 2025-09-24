El Cabildo de Tenerife licita por 5,9 millones la gestión del refugio de Altavista, en el Parque Nacional del Teide

El Cabildo de Tenerife ha aprobado el expediente de contratación para la concesión del servicio de gestión del Refugio de Altavista, en el Parque Nacional del Teide.

El contrato, valorado en 5,9 millones de euros, tendrá una duración inicial de dos años, con posibilidad de cuatro prórrogas anuales. Así lo ha informado la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila y el vicepresidente, Lope Afonso, en la rueda de prensa celebrada este miércoles para dar cuenta de los asuntos tratados en el Consejo de Gobierno.

Dávila recordó que la reapertura del refugio, prevista para final de año y cerrado desde 2020, se considera estratégica para la seguridad de los visitantes, ya que en 2023 se registraron más de 490 incidentes de emergencia en la zona.

Punto clave de rescate

"Por su ubicación, el refugio se convierte en un punto clave de rescate, cobijo y atención sanitaria en alta montaña", señaló la presidenta insular, quien además destacó que "la reapertura permitirá ordenar el uso público del Teide, reducir la presión ambiental derivada de pernoctaciones no autorizadas, proteger la biodiversidad y ofrecer a los excursionistas mejores condiciones de confort, higiene y descanso".

Con esta concesión, la corporación insular apuesta por un modelo de gestión sostenible y de colaboración público-privada, que asegure la conservación del entorno natural y la prestación de un servicio de calidad en una de las infraestructuras más emblemáticas del Parque Nacional del Teide.